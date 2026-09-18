Alejandro Barambio afronta en Monza la recta final por los títulos de la GT Cup Europe y la Porsche Sprint Challenge Ibérica

Alejandro Barambio y Borja García entran en el tramo decisivo de una temporada en la que están compaginando dos campeonatos al volante de su Porsche 992 GT3 Cup. Tras conseguir dos segundos puestos en Jerez, el piloto conquense ya se encuentra en Monza realizando los test previos a la penúltima cita de la GT Cup Europe, prevista para el próximo 27 de septiembre.

La pareja llega al circuito italiano liderando su categoría en el campeonato europeo. Barambio reconoce que la prueba será complicada debido a los 20 segundos de hándicap que arrastran por sus resultados anteriores, mientras sus principales rivales en la lucha por el título no cuentan con esa penalización. El objetivo pasa por minimizar pérdidas en Italia para llegar con opciones a la última cita en Barcelona.

La situación es también favorable en la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Los dos segundos puestos logrados recientemente en Jerez permitieron continuar sumando puntos sin asumir riesgos innecesarios. Según explica Barambio, el campeonato podría quedar prácticamente resuelto en Navarra si consiguen puntuar en las cuatro carreras restantes. “Estamos ya a punto de conseguir el título de overall, que la verdad es otra fantasía y otro sueño para nosotros”, señala.

El salto a Europa ha llevado esta temporada a Barambio y García por circuitos como Portimão, Spa-Francorchamps, Misano o Paul Ricard. Una experiencia que el conquense considera necesaria para salir de su zona de confort y medirse en trazados de primer nivel. La adaptación, asegura, ha sido rápida y les ha permitido aprender también a trabajar con un compuesto de neumáticos diferente al utilizado anteriormente.