Agrupación de hostelería y diputación promueven tres travesías nocturnas en piragua con motivo del eclipse solar

La Diputación Provincial de Hostelería y la Agrupación de Hostelería promueven tres travesías nocturnas en piragua dentro del programa de actividades que han diseñado con motivo del Eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

En concreto, serán tres paseos por diferentes y preciosos enclaves de la provincia como son el embalse de la Toba, el Embalse de Buendía y el paraje de Las Grajas en el Río Júcar.

Los interesados pueden inscribirse en la página web de este evento www.cuencaeclipse.com, donde encontrarán información sobre esta y otras actividades.

Estas acciones forman parte un completo programa de 120 eventos en más de 60 municipios que han proyectado la Agrupación de Hostelería y la Diputación Provincial con motivo del eclipse solar.

De este modo se unen a la celebración de rutas de ecoturismo y astronomía, planetario móvil, observaciones solares y de cielos nocturnos, completados con un showcooking donde se podrán degustar tapas, y más eventos que se irán descubriendo en los próximos días.

Travesía

La primera travesía en piragua está prevista en el embalse de La Toba el 28 de julio donde se ofrece un tranquilo paseo en esta reserva de agua de 158 hectáreas ubicada en Uña, en el curso del río Júcar, y que fue construido en su día para uso hidroeléctrico, lo que no evita que esté enclavado en un precioso entorno paisajístico.

Este día se aprovechará la presencia de luna llena para que los piragüistas se acerquen a este fenómeno astronómico, además de vistas privilegiadas en una actividad para todos los públicos que combina deporte, aventura y observación astronómica.

El día 30 de julio está previsto navegar de Noche en el embalse de Buendía, en el cauce del Guadiela y ubicado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, siendo junto a los de Entrepeñas, Bolarque, Zorita, Almoguera los que conforman el denominado Mar de Castilla.

En esta ocasión también se aprovechará la presencia de la luna llena para acercarnos a este fenómeno astronómico que además servirá para tener más luz y disfrutar de este paisaje.

Por último, el 13 de agosto, la travesía se realizará por el río Júcar con un recorrido bajo las estrellas que irá desde las instalaciones del Club Piragüismo Cuenca en el paraje de Las Grajas hacia el puente de Valdecabras.

Los participantes recibirán nociones básicas sobre el manejo del kayak al inicio de la actividad e irán acompañados por monitores.