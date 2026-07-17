La accesibilidad y las averías en la red de agua centrarán parte del próximo Pleno del Ayuntamiento de Cuenca

El próximo Pleno del Ayuntamiento de Cuenca debatirá varias iniciativas de la oposición centradas en infraestructuras y servicios municipales. El Grupo Municipal Popular presentará una moción para reclamar una solución a la accesibilidad de la rampa de María Luisa Vallejo, mientras que Cuenca en Marcha preguntará por el estado de la red de abastecimiento de agua tras las recientes averías registradas en la ciudad.

El PP solicitará al equipo de Gobierno que retome el proyecto para mejorar la conexión entre la rampa de María Luisa Vallejo y la avenida de Castilla-La Mancha. La moción propone estudiar todas las alternativas posibles y mantener conversaciones con la empresa REBI para ejecutar una solución accesible. Los populares sostienen que el Ayuntamiento debe cumplir el compromiso adquirido y recuerdan que tanto los vecinos como la Asociación de Vecinos de Casablanca han reclamado que no se abandone esta actuación.

Por su parte, Cuenca en Marcha llevará una batería de preguntas sobre las cuatro averías registradas en la red de abastecimiento durante el último mes, que obligaron a interrumpir el suministro en distintos puntos de la ciudad. La formación quiere conocer las causas de estas incidencias, si los técnicos prevén nuevos problemas y cuál ha sido el resultado de las solicitudes de ayudas para la modernización y digitalización del ciclo urbano del agua.

La portavoz de Cuenca en Marcha, María Ángeles García, reclama acelerar las inversiones para renovar una infraestructura que considera prioritaria y conocer qué actuaciones se han ejecutado o están previstas. Según la formación, aprovechar las subvenciones estatales y europeas resulta clave para reducir el riesgo de nuevas averías y minimizar las molestias a los vecinos.