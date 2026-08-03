Del 3 al 9 de agosto Cuenca se suma a la campaña de control y vigilancia de velocidad impulsada desde la DGT

Del 3 al 9 de agosto la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una nueva campaña especial, con la que intensificará la vigilancia y control por el riesgo que supone la velocidad en la conducción.

Durante estos 7 días los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Cuenca, reforzarán la vigilancia en todas las vías de la provincia con el objetivo de controlar especialmente tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

La subdelegada del Gobierno en Cuenca, M.ª Luz Fernández, ha hecho un llamamiento a la “prudencia y precaución al volante”, recordando que el objetivo de la campaña es intensificar la vigilancia y control en el cumplimiento de los límites, para “reducir la accidentalidad y las consecuencias derivadas de estos incumplimientos”.

Tercer factor concurrente en los siniestros de tráfico

Se estima que entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes y el 30 % de los accidentes mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o de una velocidad inadecuada de acuerdo con el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial.

Así, en nuestro país la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico en las vías de circulación, presente en el 7%

de los accidentes. Al mismo tiempo, es factor concurrente en el 22% de los siniestros viales con víctimas mortales con un total de 307 fallecidos en 2024.

Alrededor del 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales, casi el 50% lo hace en zonas urbanas, y más del 60% reconoce que circula por encima de los límites en autovías y autopistas.

A mayor velocidad mayor gravedad de las lesiones en los siniestros de tráfico

La DGT recuerda que el exceso de velocidad reduce el tiempo de reacción, aumenta la distancia de frenado y multiplica tanto la probabilidad de sufrir un accidente como la gravedad de sus consecuencias: A mayor velocidad mayor gravedad de las lesiones en los siniestros de tráfico

Las campañas de vigilancia y control sobre los factores de riesgo vinculados al exceso de velocidad se enmarcan en la relevancia que tienen sobre la seguridad vial, tanto en el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción, como en el aumento de la severidad de los daños en los accidentados