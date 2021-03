Zamora entrega a la científica de la UCLM Gloria Rodríguez el premio “Empoderamiento y Liderazgo” 2021

Rodríguez Donoso, Doctora en Ciencias Químicas, es una científica empoderada, comprometida con el cambio y la transformación social, y que impulsa las vocaciones en carreras universitarias relacionadas con las ingenierías y las ciencias. Es la coordinadora del proyecto “Mujeres ingeniosas: La Ingeniería en femenino” y promotora de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) realizando actividades en torno a este día

La premiada agradecía el premio reconociendo que es feminista, “y no entiendo cómo no serlo, y aun menos que haya quien se enorgullezca de nos ser feminista. Espero que pronto no tengamos que conmemorar este día. Avanzamos muy lentamente y tenemos muchas tareas pendientes en las que no hemos empezado a trabajar, y otras muy recientemente”.

Rodríguez recordaba que sólo un 25% de los alumnos de ingeniería son mujeres, y en algunas disciplinas por debajo del 15% y eso es un problema social que tenemos que solucionar”. Además, reconocía que, en los actuales avances científicos y técnicos, “la mujer aún no está, porque no hay mujeres preparándose en los estudios tecnológicos que crearán los puestos de trabajo del futuro dentro de las disciplinas STEM. No contar con mujeres en estas supone una clara amenaza para conseguir la igualdad de género, porque somos prescindibles pero las cosas no se solucionan solas. Es necesario introducir acciones positivas”.

Pilar Zamora reconocía que Gloria “es un referente actual para las mujeres de hoy, pero también para nuestras niñas y nuestras jóvenes”. La alcaldesa reconocía que uno de los momentos más felices fue el día de la mujer y la niña en la ciencia “porque a las científicas les pedían autógrafos y les daban abrazos… reconocían el papel de esas mujeres que nos hacen progresar y avanzar”.

En este 8-M la primera edil afirmaba que, en términos de igualdad, “queda mucho camino por recorrer y seguimos sufriendo esa desigualdad. Tenemos que seguir luchando. Hace unos días nos definían por nuestro cuerpo “esqueletillos” o si llevas un tatuaje, ya sabes lo que eres… pero en nuestra piel nos ponemos lo que queremos, en nuestro corazón sentimos y nuestra cabeza pensamos lo que queremos, porque esos somos: mujeres libres e iguales”.

“No hay un feminismo de pose”, afirmaba Zamora. “Hay un feminismo que lo es o no lo es. Y están intentando criminalizarnos en ese feminismo. Hoy no podremos salir a las calles, que es una de las expresiones más potentes, pero no nos van a callar… ni en este acto, en el trabajo, en nuestras casas, en un cine, en un teatro… no nos van a callar nunca, porque somos muy visibles y no nos van a volver a encerrar. El feminismo es la igualdad de mujeres y hombres, no le pongamos otros adjetivos que nos cofundan o que nos lleven a pensar cosas extrañas. Eso es la lucha que tenemos, una lucha por la igualdad”.