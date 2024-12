Radio Ciudad Real EAJ-65 cumple este lunes 90 años, la emisora decana de la provincia

Este lunes, 9 de diciembre, Radio Ciudad Real EAJ-65 celebra el 90 aniversario. Son noventa años desde que comenzaron sus emisiones en 1934. Para conmemorar esta efeméride, Onda Cero Radio Ciudad Real, cadena de la que es actual propietaria la emisora decana de la provincia, emitirá este lunes un programa especial a partir de las 12:20 horas en “Más de uno Ciudad Real”.

Será un programa en el que se escucharán muchos sonidos, entre ellos, el de uno de los fundadores de la emisora más antigua de la provincia, Francisco Fernández-Tejeda, y la primera locutora que hubo en Radio Ciudad Real EAJ-65, la histórica Elsa Vela.

Precisamente con su hija, que igualmente se llama Elsa, hablaremos en este programa especial y también entrevistaremos a Isidro Sánchez, uno de los tres profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que elaboraron el libro titulado “Los orígenes de la radio en Ciudad Real, 1924-1959”.

No faltarán los saludas de las autoridades y también de muchos de los profesionales que durante estas nueve décadas han hecho posible la bella historia de Radio Ciudad Real.

Además, en el mes de febrero Onda Cero Ciudad Real celebrará una pequeña gala para conmemorar los 90 años de la emisora decana de la provincia y tampoco faltará la publicación de fotografías que se irán salpicando durante las próximas semanas a través de las redes sociales Facebook y X (antes Twitter).

Los orígenes de Radio Ciudad Real

Aunque la radio comercial en España tuvo su origen en 1924, no fue hasta diez años después cuando se implantó en Ciudad Real. Fueron dos madrileños, Francisco Fernández-Tejeda y Eduardo Valentín, los que consiguieron la correspondiente licencia en el año 1932, invirtiendo una cantidad de 10.000 pesetas (60 euros al cambio actual).

A pesar de que se habla de que ambos eran empresarios, sin embargo Elsa, hija de Francisco y de Elsa Vela, cuenta que en realidad su padre era empleado de banca. “Cuando el director del banco supo lo que iba a hacer le preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Mi padre le respondió que no estaba seguro pero le dijo que quien no arriesga, no gana”.

Edificio de la calle Alarcos donde comenzó a emitir Radio Ciudad Real | OC

Y así fue, ambos pusieron en marcha Radio Ciudad Real EAJ-65. La primera emisión comenzó el 9 de diciembre de 1934 a las 22:00 horas. Hubo intervención de autoridades y el programa finalizó con el “Canto a la Mancha” de Marcos Redondo.

Elsa Vela, que nació en Argentina en 1915 y que en España conoció a Francisco Fernández-Tejeda, con el que contrajo matrimonio, fue la histórica voz de la primera locutora que estuvo frente a los micrófonos de Radio Ciudad Real durante más de 40 años. Francisco también hacía locución.

¿Qué significa EAJ?

¿Pero qué significa EAJ? Estos indicativos surgen inicialmente como una clasificación administrativa de las emisoras de radio atendiendo a convenios internacionales.

Así, las letras EA se referían a España como país de ubicación de la estación emisora. La siguiente letra obedecía a una variable en función de la modalidad del servicio.

En este caso, J, para radiodifusión comercial. Luego, se le añadía un número en orden al registro de la licencia concedida a su promotor.

Francisco Fernández-Tejeda entrevista a Manuel Benítez "El Cordobés" | OC

Evolución de Radio Ciudad Real

Durante los primeros años, Radio Ciudad Real tuvo que atravesar por diversas dificultades. La emisora fue incautada durante la República. Cuando estaba a punto de finalizar la Guerra Civil, los falangistas se adueñaron de esta radio y pasó a llamarse EAJ-65 Radio de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Ciudad Real.

Años más tarde ya volvió a su nombre original, asociándose a la Cadena Ser en la década de los 50. Y así hasta el año 1977, cuando Francisco Fernández-Tejeda y Elsa Vela vendieron la emisora a la Cadena Rato. Fue en ese año cuando Elsa dejó el micrófono.

Durante trece años Radio Ciudad Real estuvo emitiendo como Cadena Rato, hasta que en 1990 nació Onda Cero y compró la emisora. Desde entonces y hasta ahora, Onda Cero es la cadena propietaria de Radio Ciudad Real EAJ-65.

Primera unidad móvil de Radio Ciudad Real, año 1981 | OC

Ubicaciones de Radio Ciudad Real

La ubicación original de esta radio fue en un edifico de la Avenida de José Maestro, ex alcalde de Ciudad Real, aunque tras la Guerra Civil pasó a denominarse Avenida de los Mártires y ya en la década de los 80 el nombre fue el actual, calle Alarcos.

El arquitecto de este inmueble fue José Arias, un edificio al que se le conocía con el nombre de “Casa Fuertes”, aunque la denominación más popular fue el de la “Casa de la radio” o “Casa de la emisora”.

Radio Ciudad Real se encontraba situada en la tercera planta, no había ascensor y se tenía que subir o bajar un total de 72 escalones. Estuvo en la calle Alarcos hasta mediados de los 90, cuando las instalaciones fueron trasladadas a la actual sede, la Avenida del Rey Santo, 8.

Estudio de grabación de la antigua emisora en la calle Alarcos | OC

Reconocimientos a Elsa Vela

Elsa Vela recibió la Medalla de Oro en la gala de los Premios Antena de Oro en 1965. También fue nombrada “Ciudadana Ejemplar” por el Ayuntamiento de Ciudad Real en 1991. Y en el año 1995, coincidiendo con el 60 aniversario de esta emisora, Onda Cero le rendió un homenaje.

Además, en 2009 la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes de Ciudad Real puso una placa con motivo del 75 aniversario de Radio Ciudad Real EAJ-65 en la fachada del edifico de la calle Alarcos donde se iniciaron las emisiones.

Homenaje a Elsa Vela por parte de Onda Cero en 1995 | OC

Convenio con la Universidad

Cuando se celebró el 60 aniversario de Radio Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha recibió en 1995 una donación del fondo musical y documental de esta emisora a través de la firma de un convenio.

Fue justo antes de que fuera derribado el antiguo centro emisor de la Carretera de Piedrabuena, cuando se pudo recuperar este fondo, cerca de 3.000 discos de pizarra que fueron donados a la Biblioteca de la institución académica para su restauración y catalogación.