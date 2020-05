¿Qué mascarilla es mejor utilizar? Quirúrgica, FFP2... pero no es recomendable la de válvula

Las mascarillas no son reutilizables a no ser que lo indique el fabricante

El uso de las mascarillas va a ser obligatorio en espacios públicos cerrados y en la calle si no hay distancia de dos metros. Los farmacéuticos de Ciudad Real animan a la población a utilizar mascarilla para evitar contagios de coronavirus, avisan que, salvo que lo indique el fabricante, no es reutilizable y advierten que no es nada recomendable el uso de la mascarilla con válvulas.