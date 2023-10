¿POR QUÉ AL SENTIR ANSIEDAD LA CALMAMOS CON COMIDA?

Psicología y Nutrición unidas para controlar la ansiedad

En la consulta de un dietista-nutricionista es muy común escuchar “No he podido seguir la dieta porque he tenido ansiedad y he estado picando”¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué al sentir ansiedad la calmamos con la comida? Muchas personas comen una y otra vez cansados de hacer dieta, pensando que no lograrán alcanzar sus objetivos porque les falta fuerza de voluntad. Psiconutrición ayudaría a controlar esos estados emocionales de manera más efectiva y sin consecuencias en tu peso o cambios nutricionales.