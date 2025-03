María Montes, concejal del PSOE en Ciudad Real: "Que me deje en paz, quiero ejercer mi derecho a la política sin coacciones"

LEER MÁS Detenido un hombre de 40 años por acosar a una concejala del PSOE de Ciudad Real en un supermercado

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, María Montes, ha reivindicado su derecho a ejercer la política con libertad y sin coacciones, después de que fuera detenido un hombre de 40 años que le venía acosando e increpando en más de una ocasión.

La detención de este individuo se produjo el pasado viernes en un supermercado de la calle Olivo cuando la edil estaba comprando. Montes ha contado en Onda Cero que volvió a encontrarse a esta persona y le increpó mientras ella compraba.

“Llamé a la policía y cuando salí a la calle para esperarla, él salió conmigo, estaba completamente pegado a mí, invadiendo mi espacio vital y esta fue la escena que se encontró la policía cuando llegó”, ha narrado la edil del PSOE.

La Policía Nacional le preguntó que dónde estaba el hombre, y ella le dijo “que era este que estaba pegado, le cogieron y le alejaron de mí, la policía actuó de manera rápida y muy bien”.

"He tenido que cambiar mi rutina diaria"

Asegura María Montes que no puede tener una vida normal por culpa de este hombre que le viene increpando, “he tenido que cambiar mi rutina para evitar encontrarme con esta persona, no puedo ir a hacer la compra y no puedo estar con mi familia, con mi hijo pequeño ya viví un episodio con este hombre que fue denunciado”.

Montes afirma que a esta persona le da igual si ella es política o no, “es el ámbito personal el que me ha trastocado mi día a día porque tengo que cambiar mi rutina y con miedo de encontrármelo”.

La concejal del PSOE dice que si este hombre está a disgusto con decisiones adoptadas a nivel nacional o de cualquier ámbito “hay muchas vías y escenarios y uno de ellos no es el de increpar, esto no le va a solucionar nada a esta persona y no es libertad de expresión”.

Considera que la ideología de este hombre es respetable “pero no puede afectar a mi vida ni al acoso continuo que está sufriendo los socialistas de Ciudad Real desde hace meses”, en referencia a las concentraciones que se vienen convocando frente a la sede de la Agrupación Socialista de la capital desde noviembre de 2023.

María Montes, que también es secretaria provincial de Juventudes Socialistas, recuerda que el pasado viernes se celebró pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real y esta persona estaba allí. “En el receso salió a tomar un café, entiendo que tiene vínculos con los concejales de Vox, sobre todo con uno de ellos, Ricardo Chamorro, que también es diputado en el Congreso”.

En este sentido, la edil del PSOE señala que es Chamorro “el que tiene el poder de trasladar la voz y el sentir de esta persona en los espacios donde proceda y no insultarme o increparme en mi día a día porque esto no soluciona absolutamente nada”.

María Montes pide a este hombre que le deje en paz para que su vida sea normal y poder ejercer su derecho a la política "sin coacciones y de manera libre"