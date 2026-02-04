La provincia de Ciudad Real cierra 2025 con “los mejores datos de la historia” en la atención a la dependencia

El delegado de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano, ha realizado el balance anual del sistema de atención a la dependencia, que ha cerrado el 2025 con “los mejores datos de la historia” tras atender a diario a 21.536 personas con 30.500 prestaciones y servicios tras sumar 1.186 beneficiarios y 3.062 prestaciones más, además de generar aproximadamente 7.000 empleos.

En este sentido, Díaz-Cano ha manifestado que “el Gobierno de García-Page cumple con la atención de la dependencia en la provincia de Ciudad Real resolviendo las valoraciones 36 días menos de lo que obliga la ley, concretamente en 144 días frente a los 341 de media nacional, pero el objetivo es seguir mejorando aún más, si cabe, estos plazos, tal y como hemos hecho en el último año con 33 días menos de espera”.

En cualquier caso, el delegado provincial de Bienestar Social ha indicado que el Ejecutivo castellanomanchego se toma estos resultados positivos “como un estímulo para seguir avanzando en las políticas sociales que se merecen las mujeres y los hombres de la provincia de Ciudad Real, algo que llevamos haciendo desde que asumimos el Gobierno en 2015”.

Precisamente en un análisis de esa evolución, Díaz-Cano ha resaltado que la provincia ha sumado al sistema de la dependencia a 13.000 beneficiarios y casi 20.000 nuevas prestaciones en una década que supone unos incrementos del 154 y del 184 por ciento, respectivamente.

Trabajo de todo un equipo

“Esto es posible gracias al trabajo del personal de la dependencia de la Delegación Provincia y a los servicios sociales de atención primaria en colaboración con los ayuntamientos”, ha apuntado Díaz-Cano.

Por lo tanto, un refuerzo en el sistema de atención a la dependencia que se apoya en una inversión presupuestaria histórica en Castilla-La Mancha que se ha incrementado un 86 por ciento desde 2015, al pasar de 372 millones de euros a los 672 millones que se ejecutarán a lo largo del presente año.

Eulalio Díaz-Cano durante la rueda de prensa | OC

Es decir, “más de dos millones diarios al sistema de la dependencia que define de forma muy clara la prioridad del Gobierno que preside Emiliano García-Page, que es invertir en el bienestar de las personas y, por tanto, en cohesión social. En el caso de la provincia de Ciudad Real le destinamos aproximadamente 175 millones”.

En un desglose más detallado, el delegado de Bienestar Social ha explicado que el número de solicitudes pendientes de valorar al cierre del año 2025 eran de tan sólo 28 “frente a las 1.375 que nos encontramos”, mientras que el número de expedientes pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), también conocido como ‘limbo’, se ha reducido un 96 por ciento, al pasar de 7.478 expedientes a tan 270.

Una tendencia que se repite en el resto de las prestaciones y servicios. Así, la Teleasistencia ha incorporado 793 usuarios y usuarias durante el último año; la Ayuda a Domicilio llega a 4.297 personas tras experimentar un incremento del 175 por ciento desde 2015; el servicio de Centro de Día da cobertura a 1.358 personas mayores, dejando atrás las 741 que se encontró el gobierno actual; la Atención residencial ha pasado de 2.616 en 2015 a 3.403 diez años después; en la Prestación vinculada al servicio son 388 más en los últimos 365 días y un incremento del casi el 1.000 por cien si tenemos en cuenta que de 407 en 2015 se ha pasado a 4.471 hoy día; y, finalmente, la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) llega a 3.376 personas.

Perfil femenino y mayor de 80 años

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias de la dependencia en la provincia de Ciudad Real, Díaz-Cano ha puntualizado que el 63 por ciento son mujeres y el 60 por ciento personas mayores de 80 años con esa filosofía de “invertir en las personas”.

Para finalizar, el delegado provincial de Bienestar Social se ha congratulado por el hecho de que Castilla-La Mancha sea la región que mejor aplica la dependencia, con una nota de 8,3 puntos sobre 10, además de ser una región reconocida a nivel nacional e internacional en este ámbito, como así lo atestiguan varios premios en SEPAP-MejoraT, servicios de capacitación, teleasistencia avanzada o productos de apoyo.