Podrían acudir al Tribunal Constitucional o a Europa para "destapar" lo que ocurrió en la Residencia Elder de Tomelloso

El abogado de las familias de siete residentes que fallecieron a causa de la covid, Luis Miguel Polo, ha manifestado en Onda Cero que va a esperar a que sus clientes asimilen la decisión judicial que ha calificado de llamativa para decidir los pasos que van a dar pero asegura que recurrirán porque entiende que se han vulnerado derechos fundamentales.

Dice que acudirán a donde haga falta para destapar lo que sucedió en la residencia durante la pandemia.

Polo reconoce que el sobreseimiento de la causa por parte de la Audiencia de Ciudad Real ha supuesto un mazazo para las familias demandantes.

Es un auto judicial, dice, que no entienden porque en el escrito de la Audiencia no se comenta nada de lo que la autoridad sanitaria dijo durante las declaraciones ante el juzgado de Tomelloso, cuando señaló que la Junta de Comunidades tuvo que intervenir la residencia Elder porque no se cumplían con las medidas marcadas para evitar la transmisión del coronavirus.

Tampoco se recoge en el auto de la Audiencia Provincial, según señala el letrado, el hecho de que los trabajadores manifestaron que faltaba material en el centro para combatir el virus.

Luis Miguel Polo se pregunta qué más fase falta para demostrar lo que ocurrió en la residencia de Tomelloso y reconoce que no se esperaban la decisión adoptada por la Audiencia de Ciudad Real.

Recordar que varias familias denunciaron al director del centro, José Manuel Sampedro, por los posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.