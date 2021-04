Las obras de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real podrían comenzar a primeros de 2022

Son noticias que se han conocido hoy durante la presentación del proyecto de la Ciudad Administrativa que se va a ubicar en el edificio del antiguo Hospital del Carmen de Ciudad Real y que va a suponer la inversión de 25 millones de euros, una cifra más elevada de lo previsto inicialmente.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que este proyecto, enmarcado en el Plan de Modernización Ciudad Real 2.025, va a ser una realidad como un templo. Una iniciativa compleja pero que los ciudadanos la valorarán, según ha dicho García-Page.

El presidente de la Junta ha manifestado que no va a ver barrio y sectores sociales de Ciudad Real que no se vayan a beneficiar del Plan de Modernización. Un plan, ha dicho, que es serio y no es humo ni propaganda, y que va a cambiar el metabolismo de la capital.

También ha avanzado que hay conversaciones avanzadas para que en el antiguo Hospital de Alarcos se ubique un nuevo centro de salud y que el resto se derribe para reconvertir la zona.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruíz Molina, ha explicado que el proyecto de la Ciudad Administrativa se financiará en parte con fondos europeos. Se actuará en 24.000 metros cuadrados para rehabilitar el Hospital del Carmen que podrá albergar a 1.100 empleados públicos de la Junta y donde se ubicarán todos los servicios que el Gobierno regional tiene desperdigados por Ciudad Real.

Ahora se está redactando el proyecto y después se licitarán y adjudicarán las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 30 meses, estando previsto que se inicien a primeros del año 2.022.

Por su parte, la alcaldesa, Pilar Zamora, ha asegurado que el Plan de Modernización va a cambiar la vida de la capital de forma global y subraya que la Ciudad Administrativa va a suponer una auténtica revolución porque va a transformar a Ciudad Real en una ciudad moderna.

Mientras, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha dicho que la Ciudad Administrativa es un proyecto que hará cambiar la ciudad y sobre todo la zona de la Puerta de Santa María y va a suponer un nuevo modelo de relación entre administración y ciudadanos.

Caballero ha avanzado que a finales de mayo o primeros de junio se van a inaugurar las obras de la primera fase de la remodelación y ampliación del Pabellón Ferial de Ciudad Real, y que mañana se conocerán las tres empresas que se han presentado para realizar la tercera y última fase del proyecto.