Los municipios del Bullaque claman "¡donde está mi río, que me lo han robado!"

La manifestación comenzó en la Plaza Cervantes, frente a la Subdelegación del Gobierno, y tras discurrir por varias calles de la capital, finalizó ante la sede de la Confederación del Guadiana.

Vecinos procedentes de localidades como Piedrabuena, Puebla de Don Rodrigo, Luciana, El Torno, Retuerta del Bullaque o Anchuras piden agua suficiente para mantener vivo el caudal del río.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha asegurado que el río Bullaque se está muriendo y solo se puede salvar con una mejor gestión del agua del embalse de la Torre de Abraham.

Se quejan de que la administración hidráulica no está cumpliendo con la ley, que prioriza primero el abastecimiento humano y después el caudal ecológico del rio. Sin embargo, antepone el agua para el riego y la ganadería. Dice Cabezas que no están en contra de que los agricultores rieguen, pero considera que se está pervirtiendo la prioridad en el uso del agua de Torre de Abraham.

Señala que no puede ser que estén funcionando miles de aspersores en la zona mientras que el río Bullaque no tiene agua. Afirma que de no solucionar este problema, se estará matando a la gallina de los huevos de oro.

También señala que se está cometiendo un atropello ya que la administración del Guadiana se salta todas las protecciones ambientales que tiene el río, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y un tramo discurre por el Parque Nacional de Cabañeros.

En la manifestación también ha participado la Asociación en Defensa del Caudal Ecológico del Río Bullaque. Uno de sus miembros, José María Rivero, cree que 5 hectómetros cúbicos para garantizar el caudal son insuficientes y ridículos. Afirma que la situación del río es muy grave y dice que no van en contra de nadie sino solamente a favor del Bullaque.

A día de hoy, de los 90 kilómetros que tiene el río Bullaque, unos 70 u 80 están secos. Los manifestantes han registrado un escrito en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real y en la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las demandas.