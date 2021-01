Hosteleros de Ciudad Real: "Nos parece desproporcionada la medida de cerrar los bares durante el confinamiento"

La concentración se ha convocado a título individual por las redes sociales. Algunos consideran que debería haber sido organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

Dicen que no pueden trabajar y no reciben ayudas suficientes, y también denuncian que no existen estudios que certifiquen que los bares y restaurantes sean focos importantes de coronavirus.

Por eso, consideran desproporcionada la medida de Sanidad de cerrar la hostelería en Ciudad Real durante el actual confinamiento perimetral, como ha asegurado uno de los hosteleros, Francisco Javier Lozano.

Los hosteleros de Ciudad Real creen que los Expedientes de Regulación de Empleo no son la solución a los problemas que sufre el sector.

Los negocios están cerrados y no generan ingresos pero sin embargo tienen que seguir pagando impuestos y alquileres. Fernando Cárdenas afirma que la situación es lamentable y dramática para la hostelería.

Los propietarios de bares y restaurantes de Ciudad Real que hoy han estado en la concentración no entienden como se puede culpabilizar a la hostelería del incremento de contagios, cuando los locales están cerrados y no podían servir en el interior.

Aseguran que ellos siempre han adoptado las medidas de seguridad a rajatabla.