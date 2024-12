El Gobierno prorroga para todo 2025 los descuentos del 50% en los abonos del Avant de Ciudad Real

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2025 los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales.

Así, los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantienen vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

Por su parte, la rebaja del 50% de los abonos Avant se mantendrán durante todo el año, igual que la gratuidad de los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria y del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.

El Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros a financiar la ampliación de la vigencia de estas medidas durante seis meses y de las que tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de julio para fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Con esta prórroga se inicia un periodo de transición para dar el impulso definitivo al transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, ahondado en el uso de alternativas más sostenibles que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, las emisiones contaminantes.

Los descuentos del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Así, se mantiene una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan desde el 1 de enero, con condiciones de uso específicas.