Los empresarios de Ciudad Real rechazan la subida de las cotizaciones: "Va a afectar negativamente a la creación de empleo"

El vicepresidente de FECIR, José Luis Ruiz, ha manifestado en Onda Cero que el problema de la Seguridad Social es muy serio y que con este acuerdo lo que se pretende es poner una tirita en una herida grande.

Considera que la subida de las cotizaciones no es la solución, los empresarios saldrán perjudicados, encarecerá el pago a los trabajadores y va a afectar negativamente a la contratación y a la creación de empleo en un medio y largo plazo.

José Luis Ruiz es también el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera. Hoy comienzan las reuniones entre el sector patronal y el Gobierno para intentar alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el paro convocado del 20 al 22 de diciembre en el transporte.

Ruiz dice que no piden nada que no se haga en otros países. Asegura que el paro se va hacer a no ser que haya un importante cambio en la situación, aunque reconoce que no ve sintonía en el Gobierno para alcanzar un acuerdo.

El paro del transporte por carretera va a suponer inconvenientes, según ha dicho José Luis Ruiz, teniendo en cuenta que son fechas cercanas a la Navidad, pero asegura que no se producirá un gran desabastecimiento de productos porque se trata de un paro de solo tres días.