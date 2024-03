Ecologistas dicen "no tener fe" en la Comisión Mixta de Trabajo para recuperar las Tablas de Daimiel

Los ecologistas muestran sus dudas en cuanto a la efectividad que pueda tener la Comisión Mixta de Trabajo que hoy se va a constituir entre representantes del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha para buscar medidas con el fin de recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

En declaraciones a Onda Cero, el representante de Ecologistas en Acción en el Patronato Rector de este humedal, Rafael Gosálvez, ha manifestado que no tiene fe en esta comisión porque recuerda que en años anteriores ya se intentó hacer lo mismo y el resultado es que las Tablas no solo no se han recuperado sino que ahora están incluso peor.

Considera que para lo único que han servido los muchos millones de euros que se han invertido para intentar recuperar el parque es para la agricultura.

El problema radica, dice Gosálvez, en que la agricultura de regadío intensivo está sobredimensionada en el Alto Guadiana. No echa las culpas a los agricultores, “ellos hacen lo que les dicen que tienen que hacer”, indica el ecologista, y señala al Gobierno como el culpable de la situación por la que atraviesa Las Tablas de Daimiel.

Para Rafael Gosálvez, la solución pasa por una reducción del 60% de la superficie de regadío en el Alto Guadiana.

Actualmente, el parque tan solo tiene el 10% de su superficie encharcada, gracias al bombeo de agua desde los pozos de emergencia, y la biodiversidad ha disminuido de manera importante, por lo que considera Gosálvez que las Tablas están en la UCI, pero no solo ahora, sino desde hace 20 o 30 años.