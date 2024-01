El PP de Ciudad Real se ha sumado a la concentración en Madrid contra la ley de amnistía

La delegación ciudadrealeña, encabeza por el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, se desplazó a la capital de España en varios autobuses.

Valverde ha manifestado que el Partido Socialista “está avanzando de manera muy peligrosa hacia un debilitamiento de nuestros Estado de Derecho y de nuestra democracia”.

Valverde ha señalado que “decimos no a la Ley de Amnistía, decimos no a que se califique de manera distinta al terrorismo que sabemos que se produjo, decimos no a la desigualdad entre los españoles y entre los territorios”.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, también ha estado en la concentración de Madrid | OC

Según el líder de los populares en la provincia, las concesiones de Pedro Sánchez y del PSOE a los separatistas “nos hacen desiguales y por lo tanto hacen que esto sea injusto con el interés general de todos, y también hace desiguales a los territorios de España ya que estas concesiones van acompañadas también de concesiones económicas en perjuicio de otros territorios de España como pueden ser Ciudad Real o Castilla-La Mancha.”

“Basta ya de engaños, basta ya de mentiras”, dice Miguel Ángel Valverde, y añadía que por lo va a luchar el PP es por la defensa del interés general de todos los españoles.

Antes de esta concentración, ayer sábado, 46 alcaldes del Partido Popular de Ciudad Real firmaron, al igual que en el resto de España, el manifiesto contra “la quiebra de la igualdad” que significa la Ley de Amnistía.