Ciudad Real reconoce la ejemplaridad de Ramón Serrano y la Policía Nacional

En el día del comienzo de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado, Ciudad Real se ha vuelto a mostrar agradecida con quienes destacan en ámbitos como la solidaridad o la defensa de los mejores valores de la sociedad, representados en este caso por Ramón Serrano y el Cuerpo Nacional de Policía, que han sido distinguidos con el título de Ciudadano Ejemplar 2024 en un abarrotado salón del edificio cultural Antiguo Casino de la capital provincial.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado de la concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Fátima de la Flor, el Pandorgo de hogaño, Juan Luis Huertas, y la Dulcinea 2024, Virginia Zaldívar.

Francisco Cañizares | OC

El primer edil ha agradecido a todos los presentes por “acudir a la llamada del Ayuntamiento para conmemorar lo que somos, gente trabajadora y humilde que intenta mejora la vida de los que tenemos alrededor, esa es sin duda nuestra aspiración, pero hay algunos que lo habéis conseguido y vuestro pueblo, vuestra ciudad así os lo reconoce a dos instituciones, porque Don Ramón es ya también una institución en la ciudad, que sin duda representan los valores que hacen que una sociedad mejore y crezca”.

Ambos han recibido la tradicional estatuilla de Don Quijote de La Mancha.

Ramón Serrano

Ramón Serrano Marín, además de una dilatada trayectoria como docente en la que ha formado a varias generaciones de ciudadrealeños en el colegio Nuestra Señora del Prado, fue el impulsor de la Asociación CREAN, que desde hace casi 30 años permite a niños y niñas afectados por la catástrofe de Chernóbil disfrutar de sus vacaciones de verano en Ciudad Real, una ayuda a Ucrania que se ha multiplicado desde la invasión rusa en 2022.

Ramón Serrano | OC

Serrano ha compartido el reconocimiento con “todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida”, ha tenido un sentido recuerdo para “los niños que venían cada verano y que lo están pasando bastante mal en estos momentos”, y a sus 87 años ha asegurado que “este reconocimiento me impulsa a seguir adelante con más fuerza y dedicación, nunca busqué este honor pero lo recibo con gratitud y con humildad, me emociona saber que el esfuerzo ha sido valorado y podido ayudar a mejorar la vida de niños y niñas”.

Policía Nacional

Por su parte, la Policía Nacional recibe este reconocimiento coincidiendo con la conmemoración de su 200 Aniversario.

En su nombre ha hablado el comisario jefe provincial, José Alberto Camacho, que ha mostrado su agradecimiento al pueblo de Ciudad Real y a sus representantes por el “apoyo y el cariño que siempre nos han mostrado. El día de hoy quedará marcado para siempre en el corazón de todos los policías nacionales que han tenido y tienen el privilegio y el honor de trabajar para ustedes en esta gran ciudad que es Ciudad Real”.