Ciudad Real y Manzanares pasan al nivel 3 de medidas contra el Covid

En rueda de prensa, ha precisado que ahora son 451 camas hospitalarias las ocupadas con pacientes COVID, por 514 de principios de mes; y sólo hay 61 camas UCI en uso, por las 95 ocupadas al principio de mes.

Por provincias, Albacete tiene 80 camas ocupadas y 9 UCIs; Ciudad Real 104 camas y 14 UCIs; Cuenca 15 camas y 4 UCIs; Guadalajara 34 camas y 12 UCIs; y Toledo 218 y 22 UCIs.

En todo caso, Fernández Sanz ha puntualizado que el incremento de la incidencia acumulada ha provocado que se doblen el número de municipios que van a pasar a nivel 3 de medidas restrictivas, de manera que a partir de este martes serán 24 localidades las que se sitúen en esta condición.

Como núcleos más destacados, Albacete capital, Ciudad Real capital y Manzanares pasarán desde hoy mismo a ese nivel, punto en el que, tal y como ha recordado el consejero, los residentes en centros de mayores no podrán abandonar sus instalaciones para celebrar la Navidad.

VACUNAS

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que la Comunidad Autónoma está "más que preparada" para proceder a poner en marcha la campaña de vacunación a partir del próximo 27 de diciembre, y si bien es consciente de que las vacunas llegarán de forma semanal, el sistema podría incluso afrontar el proceso "si llegara todo de golpe".

En rueda de prensa, ha apuntado que el almacenaje también está solventado y será el ICS de Talavera de la Reina el que se haga cargo de mantener la vacuna de Pfizer, que precisa de temperaturas por debajo de los 80 grados bajo cero.

Además, ha señalado que la aprobación de la vacuna de Moderna podría adelantarse por parte de la Comisión Europea al 6 de enero, y también el sistema castellanomanchego está preparado para proceder a repartir las dosis a partir de esa fecha.

Todo ello, ha dicho, cumpliendo con los protocolos establecidos a nivel nacional y que pasan por comenzar la campaña por personas residentes en centros de mayores, profesionales sanitarios, pacientes crónicos y mayores de 65 años. En virtud de esa instrucción, ha dicho, se procederá a repartir las vacunas por las gerencias sanitarias.

TRANSMITE TRANQUILIDAD SOBRE LA NUEVA CEPA

Sobre la nueva cepa del virus aparecido en Reino Unido, Fernández Sanz ha señalado que a fecha 9 de diciembre el 62% de los contagios en aquel país ya procedían de esta variante.

En todo caso, ha pedido tranquilidad, ya que no sólo en España no ha entrado esa cepa, sino que además todavía no hay recomendaciones sanitarias específicas, al no haberse detectado "ni mayor agresividad, ni mayor virulencia, ni mayor mortalidad".