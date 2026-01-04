Ciudad Real mantiene el horario de la Cabalgata de Reyes ante las previsiones meteorológicas

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa de que, atendiendo a las previsiones meteorológicas disponibles a día de hoy, se mantiene el horario establecido para la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que se celebrará mañana 5 de marzo a partir de las 18:30 horas, con salida desde el Parque Gasset.

La llegada del cortejo real está prevista en torno a las 19:45 horas al corazón de la ciudad, la Plaza Mayor, donde Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente serán recibidos por las autoridades municipales y por miles de ciudadanos que, como cada año, se darán cita para vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad.

El séquito que acompañará a Sus Majestades estará formado por más de 700 personas, lo que permitirá un desfile mucho más dinámico, participativo y vistoso.

A lo largo de todo el recorrido se repartirán más de 6.600 caramelos y 87.000 nubes, además de numerosos regalos que harán las delicias de los más pequeños, llenando de ilusión y alegría a niños y niñas de Ciudad Real.

Precaución ante la bajada de las temperaturas

Ante la previsión de una bajada drástica de las temperaturas durante la celebración de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía adoptar una serie de medidas para disfrutar del desfile con seguridad y comodidad.

Se aconseja acudir bien abrigados, preferiblemente utilizando varias capas de ropa, así como gorro, bufanda y guantes, prestando especial atención a la protección de pies y manos mediante calzado cerrado y calcetines térmicos. Asimismo, se recomienda evitar exposiciones prolongadas al frío, especialmente en el caso de niños, personas mayores o colectivos más vulnerables, realizando pausas y manteniéndose en movimiento siempre que sea posible.

Durante el recorrido, es conveniente hidratarse adecuadamente y se recuerda también la importancia de vigilar a los más pequeños ante posibles signos de frío excesivo, como temblores, cansancio o extremidades muy frías.

Por último, se aconseja planificar con antelación el punto desde el que se presenciará la cabalgata para evitar esperas innecesarias y seguir en todo momento las indicaciones de seguridad que faciliten la Policía Local y los servicios de Protección Civil, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del evento y el disfrute de toda la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se invita a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan especial, confiando en que, una vez más, la Cabalgata de Reyes sea un éxito de participación y convivencia.