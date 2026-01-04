Tania Rimer, venezolana en Ciudad Real: "Satisfacción, alivio y esperanza por la captura de Maduro"

Satisfacción, alivio y esperanza. Así ha calificado la presidenta de la Asociación de Venezolanos de Ciudad Real, Tania Rimer, la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa por parte de los Estados Unidos.

En declaraciones a Onda Cero, Rimer reconoce que “era algo que se venía venir, es una sensación de justicia que muchos estaban esperando desde hace años”.

Dice Rimer que sus familiares están bien “aunque sorprendidos y angustiados, una buena parte de Caracas está sin luz y sin internet y la gente no sale a la calle por miedo a las represalias”.

"Aspiramos a una democracia plena en Venezuela"

En Ciudad Real residen unos 800 venezolanos, mientras que en la provincia la cifra se eleva a los 1.200. Tania Rimer señala que “Maduro ha tenido secuestrada a Venezuela y ahora aspiran a una democracia plena”.

Esta venezolana indica que el “el hecho de que Maduro esté preso no implica que el control del país sea más fácil y se acelere la llegada al poder de figuras opositoras a Maduro como González Urrutia o Corina Manchado”.

Y es que, según Tania Rimer, el chavismo no es un poder personalista sino colegiado, “está diseñado para sobrevivir, es una red de intereses compartidos y se sostienen entre ellos”.

También recuerda que las empresas petroleras presionan “para normalizar relaciones” y afirma que la vicepresidenta del Gobierno, Delcy Rodríguez, “apunta a un acuerdo en el que Estados Unidos impone ciertos términos a cambio del levantamiento de sanciones a Venezuela, mientras que las elecciones quedarían en stand by hasta que haya una mínima estabilidad”.

Rimer cree que a largo plazo “Estados Unidos aspira a que González Urrutia y María Corina puedan gobernar en Venezuela y espero que ellos dos lideren una transición democrática aunque el camino se está haciendo más complicado”.

La presidenta de la Asociación de Venezolanos de Ciudad Real desea que haya una transición, que se libere a los presos políticos y “que María Corina sea la futura candidata en unas posibles elecciones”.

En cuanto a la convocatoria de concentraciones de venezolanos en Ciudad Real, Tania Rimer señala que “dependerá de los acontecimientos”.