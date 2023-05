Ciudad Real celebra San Isidro reivindicando ayudas urgentes para el campo contra la sequía

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, reivindicaba al gobierno de España y a los autonómicos “responsabilidad, porque los presupuestos y partidas para el campo no pueden esperar.

Añadía Barato que “la discriminación en los precios se tiene que corregir y no pueden seguir legislando personas que no conocen la realidad, y están de espaldas al sector agrario, porque en una situación de sequía el campo necesita optimismo y no prohibiciones y limitaciones, o cosas que no se pueden cumplir, porque el papel aguanta todo, pero la tierra no”.

Calificaba el año como “muy complicado para el campo español y en especial para el campo de Ciudad Real, de hecho, este año como agricultor no voy a cosechar absolutamente nada, por eso tanto el gobierno nacional, como el regional tiene que ayudar al sector, porque hay partidas presupuestarias de muchos miles de euros que pueden esperar, pero el campo necesita ayudas urgentes”.

Reconocía el presidente de ASAJA que la semana pasada “hubo un paquete de ayudas para la agricultura y la ganadería de 750 millones, pero en un país que tiene pérdidas de 10.000 millones de euros es insuficiente”.

Finalizaba Barato agradeciendo al Ayuntamiento y, expresamente, a la alcaldesa de Ciudad Real, los arreglos de los caminos “que era una reivindicación histórica desde ASAJA”.

EVA MASÍAS

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, tenía palabras de reconocimiento para “el sector primario, agricultores y ganaderos en el día festivo de su patrón, en un año en el que sabemos de las dificultades que están pasando, ya que es especialmente seco, con una sequía que está haciendo historia”.

Desde el Ayuntamiento, añadía la regidora, “queremos felicitar a la hermandad por mantener las costumbres, nuestras raíces, con desvelo e inquietud, y también nos hacemos eco de las reivindicaciones del sector porque son justas y no podemos dejar de honrar a aquellas personas que se levantan cada mañana para labrar la tierra y darnos de comer”.

HERMANDAD DE SAN ISIDRO

Por parte de la Hermandad de San Isidro, ante la ausencia de su presidente por motivos personales, han hablado las hermanas García-Minguillán diciendo que “hoy es un día agridulce por la ausencia de Eugenio Díaz y porque el campo está fatal, no llueve nada y la cosecha de cereal se ha perdido. Aun así, los agricultores estamos unidos para reivindicar que somos muy responsables con el uso del agua y estamos comprometidos con el planeta. Esperemos que al año que viene sea mejor, porque no perdemos la esperanza de que esto se alegre”.

El día finalizaba con una comida de hermandad de agricultores y ganaderos en el restaurante La Casona (Playa Park) de Ciudad Real con sorteos, regalos y concursos de parchís, dominó y truque.