La Casa de la Cultura de Ciudad Real abrirá sus puertas en la primavera de 2027

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado de los concejales de Mantenimiento, Miguel Hervás, y de Cultura, Pedro Lozano, ha visitado este martes las obras de remodelación que se están ejecutando en el edificio diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, la antigua Casa de la Cultura, ubicado en el paseo del Prado, cuya reapertura está prevista para la primavera de 2027.

A juicio del primer edil, esta actuación supone “la recuperación de un espacio para la ciudad a nivel cultural pero también importante a nivel sentimental. Haber tenido este edificio cerrado durante bastantes años es una de las grandes preocupaciones que hemos mantenido siempre, nos lo encontramos sin empezar las obras, con un proyecto que llevaba dando vueltas durante mucho tiempo y fue una de las prioridades que fuese una realidad”.

Una realidad que está más cerca, ya que la previsión es que abra sus puertas en la primavera de 2027, lo que permitirá dotar al centro de Ciudad Real de una serie de servicios que los vecinos venían demandando, ya que contará con sala de estudios, sala de exposiciones, un lugar para hacer valer la figura del arquitecto Miguel Fisac, y otro tipo de usos culturales.

Cañizares ha visitado las obras en la Casa de la Cultura | OC

Además, esta nueva infraestructura permitirá descongestionar el edificio del Antiguo Casino, de manera que habrá actividades culturales que tengan otro espacio para desarrollarse. De hecho, Francisco Cañizares ha avanzado que cuando la Casa de la Cultura esté en funcionamiento se iniciará una nueva actuación en el Antiguo Casino, “no será una obra importante, pero sí de mejora, de arreglo, de repaso, de pintura y de adecuación de la climatización de un espacio que es una maravilla el uso que tiene por parte de los vecinos de Ciudad Real, y a causa de ese uso necesita que le demos una vuelta”.

Tal y cómo ha explicado el arquitecto municipal David García-Manzanares, el proyecto de remodelación se está llevando a cabo con máximo respeto al proyecto original de Miguel Fisac, hasta al punto de compararlo con “rehabilitar un coche clásico”, algo que no siempre ha sucedido en la historia de este edificio, “desde el año 57 se han ido realizando reformas que fueron perturbando el proyecto y se ha intentado recuperar todo lo posible”, un buen ejemplo de ello es la escalera curva “que era muy característica y se ha recuperado”, o la rampa de la entrada, “que no era original y tampoco cumplía la normativa actual y afeaba el conjunto”, por lo que se ha eliminado dando accesibilidad por otra entrada, de manera que “se ha intentado mantener ese carácter histórico del edificio y ponerlo en el valor cultural y arquitectónico que tiene”.