Carlos Marín: "Seguro que no habrá problemas para consensuar el uso o no de la mascarilla en las empresas de Ciudad Real"

El presidente de FECIR cree que dependerá de la actividad de cada centro de trabajo

En cuanto a los centros de trabajo, serán los comités de salud y las propias empresas los que decidan si los trabajadores deben usar o no la mascarilla. En este sentido, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, se ha mostrado seguro de que no habrá problemas para que empresarios y trabajadores consensuen la decisión de utilizar o no la mascarilla.