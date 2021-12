Carlos Marín, presidente de FECIR: "El acuerdo sobre la Reforma Laboral no es el mejor y no va a solucionar los problemas del mercado laboral"

En declaraciones a Onda Cero, a Marín no le convence el acuerdo y lo tendrán que analizar en el Comité Ejecutivo de FECIR. Pero personalmente cree que la nueva normativa laboral no mejora lo que había hasta ahora y no soluciona problemas como el paro juvenil o la temporalidad en el trabajo.

Carlos Marín entiende que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tenía dos opciones, la de dejar que el Gobierno aprobara por su cuenta la nueva Reforma Laboral o firmar el acuerdo para minimizar daños.

Pero también entiende a otra parte de la patronal, como Asaja o los empresarios de Cataluña, que defendían la actual normativa porque creen que estaba funcionando y creaba puestos de trabajo.

Por su parte, el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, considera en Onda Cero que se ha dado un gran paso adelante para acabar con el desequilibrio que había en la regulación laboral y para terminar con la inestabilidad en el trabajo.

Opina que con el acuerdo de ayer se ha conseguido los objetivos que perseguían los sindicatos.

Muñoz valora positivamente el acuerdo aunque subraya que la voluntad es seguir avanzando y abordar los problemas pendientes para conseguir un empleo de calidad.