Carlos Marín: "Comienza a cundir el miedo entre los empresarios por la inestabilidad que pueden generar los pactos de Sánchez y la amnistía"

En declaraciones a Onda Cero, Marín asegura que entre los empresarios comienza a cundir el miedo debido a la incertidumbre e inseguridad jurídica que se puede generar en todo el país.

En su opinión, este no es el mejor marco para que se desarrollen negocios e inversiones. Señala que no solo las grandes empresas sino que también las pequeñas se estén pensando en invertir a la espera de que la situación sea más estable.

Según el presidente de FECIR, se puede crear un país de taifas “donde va a ser mejor ser empresario o autónomo en Cataluña y el País Vasco que en otras regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía”.

Dice que no las quejas de los empresarios no es una cuestión ideológica, ya que recuerda que el Gobierno de Castilla-La Mancha escucha a la patronal “pero en Madrid parece que siguen por otros derroteros y no nos hacen caso.”

Afirma que comienza a haber miedo entre los empresarios porque se quiere traspasar al resto del país la inestabilidad que se vive en Cataluña.

Hoy se reúne el Comité Ejecutivo de FECIR para analizar el comunicado que emitió la CEOE, Cepyme y ATA, un comunicado que la patronal de Ciudad Real suscribe íntegramente, ha dicho Carlos Marín.