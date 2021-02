Ayuntamiento de Ciudad Real y la UCLM promueven una campaña para fomentar la participación de la mujer en la ciencia

En el primero de los videos, desde la facultad de Medicina y siguiendo el ejemplo de Margarita Salas, se entrevista a Lydia Jiménez, profesora de Fisiología y directora del laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento. Desde el Instituto de Investigación Energética y Aplicaciones Industriales, al hilo de las aportaciones de Hedy Lamarr, hablamos con la ingeniera mecánica y estudiante de ingeniería Industrial, María Isabel Haro. Desde el IRICA, tras conocer a de Marie Curie, conocemos a Marian Herrero, profesora de Químicas e investigadora. Desde la Escuela Superior de Informática, al hilo de los logros de Ada Lovelace, entrevistamos a la ingeniera Informática y estudiante de doctorado Mª Eugenia Johnson

Estos vídeos se remitirán a los Institutos por la Concejalía de Educación y se difundirán en redes sociales y en Ciudad Real Televisión. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, reconocía que la colaboración con la UCLM desde el Ayuntamiento “es absoluta, pero sobre todo en temas de igualdad”.

Zamora afirmaba que “las niñas de Ciudad Real pueden ser lo que quieran y desde edades tempranas deben tener esos referentes de mujeres científicas cercanas. El Ayuntamiento de Ciudad Real trabajo por la igualdad, creemos en la igualdad, y no vamos a dejar de trabajar para conseguirla. El 11-F es un día de lucha, igual que lo es el 8 de marzo o el 25 de noviembre”.

La concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, lamentaba que “los logros de brillantes científicas han sido silenciados o generalmente atribuidos a otros a lo largo de la historia por lo que esa falta de referentes femeninos y los estereotipos influyen en que las niñas no se animen a realizar carreras stem: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.

Por eso, aunque este año las actividades se ha tenido que adaptar a las circunstancias sanitarias, “el objetivo esta campaña sigue siendo el mismo que hemos venido manteniendo otros años con la Universidad: contrarrestar estereotipos y mostrar referentes femeninos para construir una sociedad más incluyente donde se aliente a las jóvenes a seguir su vocación, desarrollar nuevas competencias y aportar su talento. Y porque el talento no tiene género, no queremos prescindir del que podrían desarrollarse en niñas que no eligen carreras científicas por no tener espejos en los que verse reflejadas”.

Gloria Patricia Rodríguez Donoso, directora del proyecto Mujeres Ingeniosas de la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrática de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, explicaba que desde diciembre de 2015 Naciones Unidas estableció este día “que es necesario porque todavía no se ha llegado a conseguir la igualdad y la paridad en determinados estudios y carreras profesionales, sobre todo en las stem, porque en el siglo XXI las mujeres matriculadas en ciencias está descendiendo en la universidad en carreras como física, matemáticas o las ingeniarías”.

Según los datos de matriculación, “tan sólo el 25% de los matriculados en Física son mujeres, un 16% en ingeniería industrial y menos del 15% en informática. Es por eso que en necesario establecer este día que busca conseguir una participación plena y equitativa de la mujer y de la niña en la ciencia: el empoderamiento de la mujer”.