Asesinada una mujer por violencia machista en Aldea del Rey y su marido, detenido

Fuentes de la Benemérita han confirmado que se trata de un caso de violencia de género, el primero con víctima mortal que se registra este año en la provincia de Ciudad Real.

La pareja, que se encontraba sola en el momento de los hechos, tiene un hijo menor de 8 años de edad.

Según la Guardia Civil, no hay antecedentes de denuncias de violencia de género.

El alcalde de Aldea del Rey, Cándido Barba, ha manifestado en Onda Cero que tras dar presuntamente muerte a la mujer, el hombre ha sido el que llamó a la Guardia Civil contando lo que había sucedido.

Barba dice que se trata de una familia conocida en el pueblo y que son vecinos y naturales de Aldea del Rey.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informa que el aviso de este suceso se recibió a las 9:55 horas en un domicilio de la calle Padre Jara de la localidad ciudadrealeña.

Delegación de Gobierno confirma caso de violencia de género

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha confirmado como caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 54 años este viernes en la localidad de Aldea del Rey (Ciudad Real).

Desde su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), Tolón ha mostrado todo su apoyo a la familia y allegados de la fallecida y todo su cariño para los vecinos del municipio.

"Seguiremos luchando contra la violencia machista y contra aquellos que la niegan de manera sistemática", ha subrayado la delegada.

Page condena el atentado machista

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado este viernes el último atentado machista ocurrido en la localidad ciudadrealeña de Aldea del Rey y ha pedido sacar la violencia de genéro "del estomago social", para que no se convierta en algo "habitual".

Así se ha pronunciado el titular del Ejecutivo regional en su intervención en el acto de inauguración del Espacio Canogar en Toledo, marco en el que ha dicho haber conocido la noticia cuando estaba llegando a la Real Fundación.

"Que no pase más", ha reclamado el titular del Gobierno regional, que ha lamentado que haya algunos que "no quieran ver esos asesinatos machistas que se van jalonando a lo largo del año".

"Es un drama y hay que luchar por sacarlo del estómago social, que no sea algo a lo que nos habituemos. Parece que no tiene importancia pero tiene y muchísima", ha reivindicado García-Page, que ha pedido "no dejar pasar un acto de violencia más".

"En esta región iniciamos la lucha contra la violencia machista para evitar el problema y que dejara de ser parte de la cultura tolerada por la sociedad, que hasta hacía bromas y chistes y lo tenía interiorizado. Eso se ha ido consiguiendo pero hay que seguir insistiendo", ha reivindicado.