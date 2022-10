El PP asegura que los PGE ningunean, olvidan y dañan a Ciudad Real, "son los presupuestos de Alicia en el País de las Maravillas"

La diputada popular por Ciudad Real, Rosa Romero, asegura que las cuentas del Estado van a afectar negativamente a la creación de empleo, incrementan los impuestos y llevan a la pobreza. Unos presupuestos que son los de “Alicia en el país de las maravillas”, según Romero.

El PP lamenta que estos presupuestos mantengan la misma cantidad de inversión que la de este año, 176 millones de euros.

En materia de carreteras, la provincia es la gran olvidada, no hay partidas para la autovía Toledo-Ciudad Real, se vuelven a contemplar las variantes de Piedrabuena y Fuente el Fresno, no se especifica la opción norte o sur para la N-430 o su desdoblamiento en autovía y no aparece cantidad alguna para el mantenimiento de la N-420.

Además, no hay partidas para la Plataforma Intermodal de Alcázar de San Juan ni se contempla un by-pass para conectar por AVE Ciudad Real con Toledo.

Y es verdad que aparecen cantidades para cuarteles de la Guardia Civil, pero al final no se ejecutan.

El diputado del PP, Juan Antonio Callejas, asegura que se trata de unos presupuestos del Estado que no son creíbles porque los de los últimos años solo se ejecutaban al 60%. Unas cuentas que son un brindis al sol, ha dicho Callejas.