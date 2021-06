Propuesta de EQUO Alcázar Vecinal por la calidad del aire

El Ayuntamiento en su parcela de competencias debe tomar la iniciativa de informar y concienciar a la ciudadanía antes de que sea tarde. Luchar por la calidad del aire y contra el cambio climático no es una cuestión caprichosa ni ideológica, sino de responsabilidad. Sobre la lucha contra el cambio climático ya se han aprobado en el pleno del Ayuntamiento dos mociones, una en 2015 y otra en 2019.

Para este pleno presentamos a la Corporación para su aprobación una moción que propone elaborar un mapa de calidad del aire del municipio de Alcázar de San Juan, basado en los datos recogidos a través de medidores fijos y móviles, a fin de tener un diagnóstico fiable de la situación real de la contaminación atmosférica en Alcázar de forma continua.

En base al anterior mapa, se realizará un plan de calidad del aire para mejorar los valores obtenidos, donde fuera necesario, y para controlarlos en el conjunto del municipio. Además, se detallarán protocolos de acción para la rápida corrección de situaciones de riesgo cuando se superen los valores recomendados por la OMS.

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN A LA DISPERSIÓN DE BASURA QUE SE PRODUCE LOS LUNES EN EL MERCADILLO

En nuestra ciudad algunas de las actividades económicas y de ocio generan cantidades de basura que se dispersa antes de ser recogida. En concreto hemos advertido que muchos de los plásticos, papeles y envoltorios de los productos que se venden en el mercadillo se desplazan en días de aire hasta el parque Alces y se amontonan junto al canal, en la rotonda de la máquina del tren y dispersos por la Avenida Pablo Iglesias.

Proponemos que se estudie una medida como la de que cada puesto de venta estuviera equipado de un contenedor de basura con separador y con tapa ayudaría a que no se dispersaran los residuos y facilitaría los trabajos de limpieza del personal que al final de la jornada recoge los restos, obligando a los puestos ambulantes a hacer uso de los contenedores.

FELICITACIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR SU GESTIÓN DEL DÍA A DÍA DURANTE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR

En la superación de las dificultades que ha supuesto mantener las actividades diarias durante este tiempo de pandemia, la escuela nos ha ofrecido un ejemplo de comportamiento responsable. Toda la comunidad educativa se ha implicado en dar respuesta a los riesgos que la educación de alumnos y alumnas planteaba.

El curso 2020-21 se inició con mucho miedo en septiembre de 2021, debido a las sucesivas olas de contagios e incertidumbre por no saber si iban a ser suficientes las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias y educativas. Ha sido difícil mantener la distancia de seguridad, mantener la higiene de manos y mantener la mascarilla correctamente puesta en todo momento. También ha sido difícil aguantar la ventilación cruzada para evitar los contagios y, en momentos puntuales, tener que impartir y seguir clases on line para no quedarse atrás.

Ante ello consideramos que la Corporación Municipal debe reconocer y felicitar al alumnado, al profesorado y a todo el personal de los centros educativos de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas por su gestión del día a día durante este curso escolar que felizmente termina ahora.