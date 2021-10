Un cementerio lleno de historia y curiosidades en el Corazón de la Mancha, primero civil de toda España

Recogemos las imágenes de un día aunque frio y lluvioso, muy provechoso para extraer enigmas y curiosidades sobre este campo santo ubicado en plena cuna de Cervantes.

Programa Más de Uno la Mancha "151 Aniversario del primer cementerio civil de España"

Invitados al programa especial "151 Años del Primer Cementerio Civil de España" en Onda Cero | OC

Durante la emisión del mismo, condensamos tradiciones como las flores para los difuntos, los dulces y las castañas típicas de los meses de otoño. Un espacio donde intervinieron: Pablo Pichaco, investigador y actual concejal de cementerio, Fernando Meco, conserje del campo santo, Esther Escribano y Edmundo Comino, bibliotecarios municipales, Pedro Sánchez Mateos, florista colaborador de la radio, y Jesús Quirós, última generación de las centenarias Pastelerías la Rosa. También salió a colación "Eloy el de las castañas", otra entrañable postal ligada a las tradiciones del pueblo.

"La maquina de tren de Eloy", postal otoñal típica de Todos los Santos | OC Florista llevando centros por encargo | OC Dulces típicos de las fechas, buñuelos de viento y huesos de santo | OC

Pichaco, el concejal delegado, un biólogo apasionado por las plantas y animales, pero también incansable investigador, abundó en los 151 años de historia de este lugar, reivindicado por el filósofo Tomás Tapia, como el primer cementerio civil de España.

Pablo Pichaco, entrevistado por Marcos Galván junto a sepultura de Tomás Tapia | OC

Tomás Tapia (1832-1873)

Tomás Tapia es probablemente el discípulo más relevante del krausismo español, en su relación con Sanz del Río. En 1873, se incorpora a la política activa al obtener un acta de diputado por el distrito de Alcázar. Algunas de sus obras son: El Genio y el Gusto, La Religión en la conciencia y la vida y Sistema de la Filosofía. Esta biografía desarrolla las líneas fundamentales de su aportación a la historia del pensamiento en los ámbitos de la teoría del conocimiento, la religión, la estética, la educación, la ética, la antropología y la política.

Biografía de Tomás Tapia (Santiago Arroyo Serrano | Editorial Almud Repasando con los bibliotecarios la biografía de Tomás Tapia junto a la tumba | OC

Primer cementerio civil de España, y lugar de peregrinaje para algunos melómanos

"Había un cementerio, el de Reus, que reivindicaba ser el primero en 1871. Sin embargo, el de Alcázar de San Juan data de 1870. En las actas municipales del Ayuntamiento contemplan los discursos que se dieron en la inauguración del cementerio, uno de los cuales corresponde al filósofo de la ciudad, Tomás Tapia, que llegó a ser profesor de Francisco Giner de los Ríos. En su discurso queda reflejado que fue el primer cementerio de estas características del país", explicó Pichaco.

A pesar de la relevancia de este personaje, ha sido hace poco cuando han localizado su sepultura en el estado de abandono que se aprecia en la imagen, afirmando que el ayuntamiento pronto la adecentará y será sin duda un lugar de peregrinaje para investigadores y curiosos, al igual que ocurre con el paseo de cipreses que conduce al Panteón de los Escuderos, recientemente localizado por los fans de un popular cantante ingles, que lo eligió para incorporar a la contraportada de uno de sus discos.

Contraportada del disco de Black "Comedy", en el paseo del Panteón de los Espadero | OC Nuestro compañero Marcos Galván, en el mismo lugar donde se tomó la instantánea de la contraportada de Black (Cantante que popularizó en los 80 éxitos como "Wonderful Life") | OC

Vestigios de la masonería

Pero no acaban aquí las curiosidades y reseñas históricas. Símbolos de la masonería se entremezclan entre sus cruces cristianas, los símbolos Alfa y Omega, que es la forma de nombrar a Dios con el alfabeto griego, destacan en una de las tumbas, la de Antonio Castillo, “el gran masón que fue alcalde de Alcázar de San Juan” durante la Restauración española, culpable de que en la escalera imperial del antiguo Gran Casino, actual Ayuntamiento, aparezcan símbolos paganos.

Localizada en la entrada del cementerio civil, Pablo Pichaco destaca que “la tumba de Antonio Castillo es una de las más peculiares”, pues incluye “elementos poligonales típicos de la masonería”. Consta de un frontispicio hecho de mármol y no tiene ninguna cruz, ni símbolo relacionado con el cristianismo.

Acceso más próximo a las tumbas de Tomás Tapia y Antonio Castillo | OC Tumba de Antonio Castillo con símbolos masónicos | OC

“Son frecuentes los suelos ajedrezados, y también aparecen antorchas y globos terráqueos”, sobre todo en la rejería, otra de las características propias de este cementerio, donde son muy comunes las rejas de metal a modo de “cunas”. Pichaco señala que entre las personas que se dedicaron a la “industria de las artes fúnebres” existía una tradición importante de rejería modernista, de ahí la presencia de este elemento. Todo el camposanto es reflejo de la incidencia de la arquitectura modernista en la ciudad.

Llamativa sepultura homenaje a difunto orfebre | OC Detalle de relog alado en enrejado | OC Original alegoría a la viticultura, en sepultura donde descansan los antiguos dueños del paraje "Las Tintoreras" | OC

Entre los símbolos más recurrentes de los enrejados, también aparece el “reloj alado”, que simboliza que “el tiempo vuela”. Entremezclado con las antorchas, que representan “la vida eterna”, es muy frecuente el globo terrestre, otro símbolo masónico que representa “el poder del rey sobre la tierra”. En las hileras de lápidas aparecen obras neogóticas interesantes en escultura, elaboradas por los canteros en un solo bloque de piedra, y existen alegorías curiosas. Uno de los elementos centrales del logotipo que elaboró María de los Ángeles Castellanos con motivo del 150 aniversario del cementerio es un lagarto, que aparece en una de las tumbas, y que representa “la transición a la vida eterna”.

Logo 150 aniversario del cementerio de Alcázar de San Juan | Ángeles Castellanos Reloj de arena alado en panteón | OC "Sepultura del lagarto" | OC

Lugar para dar descanso eterno a creyentes y no creyentes "El Corralillo"

Otro de los datos aportados es que nunca ha tenido capilla, como espacio dedicado a los enterramientos civiles. Pablo Pichaco cuenta que en el Franquismo se construyó un pequeño altar en un de los patios, lugar donde se celebra la misa de los difuntos el día 2 de noviembre. Única ceremonia religiosa que tiene a lo largo del año, pues no se permiten los actos para fallecidos en este cementerio. Además también existe una zona "párvulos" donde sólo enterraban a recién nacidos sin haber sido bautizados. Gracias a los libros y elegías, los bibliotecarios invitados al programa, recordaban todos los que, no siendo cristianos o por muchas otras razones morales, eran "condenados al corralillo", lo más parecido a una zona no santificad y apartada del resto de los difuntos.

Al fondo, altar junto a columbarios | OC Repasando para la radio célebres elegías, un género literario ligado a la muerte | OC

Por su parte, el conserje, Fernando Meco, también refería el trabajo cotidiano suyo y de sus compañeros, que ahora se verá mejorado por el "aligeramiento del peso de las losas y el nuevo bogie funerario", presentado hace una semana ante los medios de comunicación locales. También fuera de micrófono, "lamentaba que los servicios funerarios hayan sido los grandes olvidados durante los homenajes de la pandemia". "Siempre estuvimos en primera línea, y hemos visto pasar ante nuestros ojos la muerte de muchos amigos y personas conocidas del pueblo, nosotros y los trabajadores de las funerarias, también necesitamos consuelo y el reconocimiento social", apuntaba triste y con brillo en sus ojos.

Fernando Meco, conserje del cementerio municipal | OC Nuevo vehículo funerario eléctrico portaféretros | OC Conserjería del cementerio, donde dan información geolocalizada de todos los enterramientos | OC

En la actualidad alberga en torno a 40.000 difuntos, "en un pueblo que se decanta más por enterrarlos, que por elevarlos a los nichos o incinerarlos". Una demanda que según el concejal seguirán correspondiendo con la ampliación de más metros para el campo santo, aunque también quiso destacar los nuevos columbarios "que siguen siendo lugar adecuado y legal para depositar cenizas, pero sobre todo por razones medioambientales".

Como curiosidades de este año, los paisanos han reparado en que junto al paseo principal se vislumbra un busto del conocido Federico, camarero de un emblemático bar de la Castelar, incluso una sepultura coronada por hortalizas, "agrícola homenaje quizá a un familiar que profesaba gran pasión por las tareas del campo".

Busto sobre la tumba de "Federico, popular camarero de bar en la Castelar" | OC Huerto de hortalizas entre lápidas, homenaje a un difunto | OC

Horarios y dispositivo 2021

El cementerio estará abierto hasta el 30 de octubre de 08:00h a 20:00h; el domingo 31 de octubre y el lunes 1 de noviembre, el nuevo horario será de 08:00h a 19:00h y a partir del martes 2 de noviembre, recuperará el horario habitual de invierno de 08:00h a 18:00h.

Si bien no hay restricciones ni limitación de aforos, se recomienda que las visitas al cementerio se hagan de manera escalonada incidiendo en que las medidas de seguridad y limpieza acordes con la actual situación sanitaria.

Además desde las 09:00h, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan dispondrá un servicio especial de autobús municipal hasta las 18:00h. Como cada año, se habilitará zona de aparcamiento de vehículos por la carretera de Manzanares, para acceder a los paseos 4º y 5º.

Enlace para escuchar el podcast del programa

Enlace para escuchar el podcast del programa

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/alcazar-de-san-juan/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-mancha-29102021_20211029617be910ed0d1f000165d369.html

P.D. El autor de esta pequeña contribución en digital, dedica el reportaje a todos los funerarios y personal de los cementerios españoles "grandes olvidados de la pandemia y siempre en primera línea", especialmente a Funeraria Ortega y los operarios del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. GRACIAS!!!