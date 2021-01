Herencia ya tiene claro cómo será su Carnaval en 2021

Como ya se anunciase hace unas semanas, este año el Carnaval de Herencia no saldrá a la calle, ni celebrará ningún acto multitudinario, del que se conoce como uno de los carnavales más participativos del país. Y es que como viene siendo habitual en estos últimos meses en todas las fiestas tradicionales, y debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, Herencia tampoco celebrará su Carnaval de Interés Turístico Nacional tal y como se conoce históricamente y que este año tendrá lugar del 6 al 17 de febrero.

Este jueves, y de manera excepcional debido a las medidas establecidas en la provincia de Ciudad Real para frenar la expansión del virus, se ha celebrado de manera telemática una nueva sesión de la Comisión del Carnaval con asociaciones y representantes de diferentes sectores participantes en esta fiesta en la que Herencia mantendrá su esencia, pero sin celebraciones multitudinarias y cumpliendo en todo momento con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

Una reunión que ha servido para diseñar las directrices que marcarán los días festivos en el municipio, como una inauguración virtual que recuerde momentos vividos, concursos de disfraces online o la tradición del domingo de gachas en los hogares herencianos. Además, y tras las conversaciones mantenidas desde el área de Festejos con los párrocos, está confirmada la celebración de los funerales de ánimas en la Parroquia de la Inmaculada Concepción cumpliendo con los aforos permitidos, y si la evolución de la pandemia lo permitiera, la propuesta de realizar la ofrenda y la salida del estandarte de ánimas, como señas de identidad del Carnaval de Herencia en su día grande del Martes del Ofertorio.

Actividades que estarán consensuadas con todas las asociaciones que participan en las fiestas y que serán publicadas en las próximas semanas por el área de Cultura y Festejos

Como ha reconocido el alcalde Sergio García-Navas, "se trata de no perder nuestra particularidad. Está claro que este año la fiesta no estará en la calle, pero os animo a no perder las tradiciones y evocar el espíritu carnavalero con un domingo de gachas en todos los hogares del municipio, rememorar momentos pasados a través de videos e imágenes, o visitando los Gigantes y Cabezudos que como cada año estarán expuestos en el Ayuntamiento”.

Y es que tal y como refleja el cartel imagen de este Carnaval, marcado por la falta de luz y tristeza que invade los corazones de todos los herencianos y herencianas. “Será un año difícil, pero estoy seguro de que sabremos reinventarnos y adaptar nuestra gran fiesta a las circunstancias, para el año que viene volver con más fuerza y dejar el Carnaval de Herencia en el lugar que se merece”- ha finalizado García-Navas.