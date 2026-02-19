Las XII Jornadas Esparto, Naturaleza y Cultura se muestran ya en la Universidad Popular

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha inaugurado las XII Jornadas Esparto, Naturaleza y Cultura, organizadas por la Universidad Popular de Albacete, destacando “la importancia de seguir cuidando, protegiendo y difundiendo un patrimonio que forma parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra memoria como territorio”.

Serrallé ha subrayado que “estas jornadas son un ejemplo del modelo cultural que defendemos desde el Ayuntamiento de Albacete: una cultura pública, accesible, vinculada al conocimiento, al territorio y a las personas, y que pone en valor los saberes tradicionales sin renunciar a la creatividad contemporánea”. En este sentido, ha remarcado que “el esparto no es solo pasado, es presente y puede ser futuro si sabemos transmitirlo y cuidarlo”.

La concejala ha puesto especialmente en valor el trabajo que desarrolla la Universidad Popular de Albacete, recordando que se trata de “una institución municipal clave en la vida cultural de la ciudad, que desde hace décadas hace posible que el aprendizaje, la artesanía y la cultura lleguen a toda la ciudadanía”.

En esta línea ha agradecido de manera expresa la labor de su directora, María José Jiménez, “por su compromiso constante con una programación de calidad”, así como la del profesor del Taller de Esparto, José Fajardo, “por su trabajo docente y por mantener vivo un oficio tradicional a través de la enseñanza y la práctica”.

Las XII Jornadas Esparto, Naturaleza y Cultura se celebran del 16 al 27 de febrero de 2026 en la Casa de la Cultura José Saramago y giran en torno a una amplia programación que incluye una exposición central titulada Esparto, Naturaleza y Cultura, en la que se muestran trabajos de cestería tradicional y popular del Taller de Esparto de la Universidad Popular de Albacete y de esparteros colaboradores.

Además, se exponen paneles divulgativos sobre el esparto, piezas y paneles dedicados al calzado de esparto procedentes del Museo de la Biodiversidad de Ibi de la Universidad de Alicante, diseños y piezas artísticas de esparto del artesano Pedro Blanco, Ubedíes Artesanía, Premio Nacional de Artesanía 2025, así como una obra colaborativa titulada El entorno del esparto realizada por el Taller de Ilustración Artística del Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular de Albacete.

La exposición se completa con la colección de cestería Serra Navarro, piezas de Atilano Cano procedentes de la colección de cestería de esparto de la familia Belmonte Useros y del Museo Municipal de Albacete, y una exposición fotográfica titulada La memoria del esparto en la obra de Arturo Cerdá y Rico (1844-1921).

Durante las jornadas también se realizará venta de artesanía de esparto a beneficio del Cotolengo y talleres en vivo los martes y jueves en horario de tarde, con la presencia de artesanos esparteros y participantes del Taller de Esparto de la Universidad Popular.

La programación formativa incluye seminarios intensivos como Desplastifícate, hazte una chivata de esparto, que se desarrollará del 17 al 19 de febrero en horario de mañana, así como el seminario El calzado de esparto: agobías y alpargatas kumeyaay, que tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero. Ambos se impartirán en la Casa de la Cultura José Saramago y cuentan con plazas limitadas.

El viernes 20 de febrero se celebrará una sesión de comunicaciones breves con la participación del Museo del Esparto de Cieza, una charla literaria y sentimental sobre el esparto y una conferencia dedicada al calzado de esparto.

El sábado 21 de febrero tendrá lugar un encuentro de esparteros con corro abierto, demostraciones en vivo y un homenaje a una personalidad destacada en la divulgación de la cultura del esparto, además de una oferta de restauración en la ciudad y una zona habilitada para comida tipo picnic en la Casa de la Cultura.

Las jornadas concluirán el domingo 22 de febrero con una excursión titulada La memoria del esparto en el sureste ibérico: Cieza y Jumilla, que incluye visitas al Museo del Esparto de Cieza, al Museo Jerónimo Molina de Jumilla y a los aljibes de las tendías de esta localidad, con inscripción previa y plazas limitadas.