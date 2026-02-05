Toma forma el proyecto de construcción de vivienda social con un presupuesto de más de dos millones de euros

El Ayuntamiento ya cuenta con el proyecto básico para construir 15 nuevas viviendas que serán destinadas a alquiler social, y que según el concejal de Urbanismo Julián Garijo, “pretenden contribuir a paliar el problema de la escasez de vivienda en la ciudad”.

El Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión Urbanística Urvial ha dado el visto bueno a este proyecto, que supondrá levantar un nuevo edificio de seis plantas (baja más cinco), más dos de sótano. La superficie total a construir es de 2.500 metros cuadrados, de ellos 557 bajo rasante. Serán en total 15 viviendas, 14 de tres dormitorios (cinco de ellas serán dúplex) y una de un dormitorio, sobre una parcela municipal de 349 metros cuadrados en la calle María Pita del sector 10, con fachada también a las calles San Vicente de Paúl y María José Merlos. El bloque tendrá un único portal con acceso desde la calle María Pita.

El proyecto contempla todas las medidas de accesibilidad y de seguridad, y el plazo previsto de ejecución de las obras (que llevará a cabo la propia Urvial) será de 26 meses. Las obras tendrán un coste máximo de 2.101.199,94 euros incluido IVA, y una vez concluidos los trabajos las viviendas se destinarán a alquiler social.

Las viviendas (salvo la de un dormitorio) tendrán una superficie de entre 75 y 90 metros cuadrados, con cocina, cuarto de baño y cuarto de aseo. También habrá 15 plazas de garaje en las plantas sótano y semisótano, con accesos peatonales y rampa.

El concejal ha recordado que “esta nueva promoción pública viene a sumarse a las 88 viviendas ya construidas y adjudicadas para su venta, así como a las 27 viviendas en alquiler de la calle Santa Marta con otras 10 ya en licitación. Seguimos trabajando por tanto, dentro de nuestras competencias limitadas y con nuestros recursos financieros, para incrementar el parque de vivienda pública y que se pueda atender el máximo de peticiones posibles”.

Garijo ha recalcado además que “podemos llevar a cabo esta nueva promoción gracias al convenio de suministro eléctrico que firmamos recientemente, y que garantiza el suministro en los próximos años para nuevas viviendas tanto de renta libre como protegida. También hay que destacar el compromiso que adquirió en el último Pleno el alcalde Manuel Serrano para elaborar un Plan Municipal Integral de Vivienda que nos permita, en coordinación con el resto de administraciones, tomar medidas eficaces”.

El edil ha asegurado que “vamos a instar a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a que construyan viviendas con algún grado de protección, como hace el Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, para así incrementar la oferta para los demandantes de vivienda en nuestra ciudad. La puesta a disposición de suelo para construir y el fomento de nuevas fórmulas habitacionales son también instrumentos fundamentales, en todo caso”