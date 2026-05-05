Sidonnie, Niña Polaca y Sienna, cabezas de cartel del Albasonora

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, presentó en rueda de prensa la tercera edición del Festival Albasonora, que se celebrará el próximo 26 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos, consolidándose como una de las principales citas musicales del calendario cultural de la ciudad. Durante la presentación, la concejala destacó que “Albasonora representa el modelo de cultura por el que apostamos: una cultura abierta, actual y pensada para todos los públicos, especialmente para los más jóvenes”. En este sentido, subrayó que “este tipo de festivales no solo amplían la oferta cultural, sino que contribuyen a dinamizar la ciudad y a proyectar una imagen moderna de Albacete”.

La concejala agradeció de manera expresa el trabajo de la organización, destacando la implicación de Javier Alarcón y Jesús Ortega, así como la colaboración de entidades y profesionales que hacen posible el desarrollo del festival. Del mismo modo, ha puesto en valor la participación de Miguel Ángel Canon, chef ejecutivo del Hotel Cañitas y del restaurante Eñe, por su aportación al espacio gastronómico del evento, y ha reconocido el talento local representado en el cartel a través de la dj albaceteña Mercy, L.A.S DJS y Team Rocket.En este sentido, Serrallé subrayó que “es fundamental seguir apoyando el talento joven y local, generando espacios donde puedan desarrollarse y compartir escenario con artistas consolidados”, reforzando así el compromiso municipal con el tejido cultural.

III Edición del Festival Albasonora

El Festival Albasonora se celebrará en la Caseta de los Jardinillos, un espacio emblemático que volverá a convertirse en punto de encuentro para la música en directo y la cultura contemporánea. El cartel de esta edición reúne a artistas de primer nivel del panorama musical nacional, combinando propuestas consolidadas con talento emergente.

Entre los nombres destacados se encuentran Sidonie, una de las bandas más reconocidas del indie español, junto a Niña Polaca, que continúa consolidándose como una de las propuestas emergentes con mayor proyección. También formará parte del cartel Sienna, con una trayectoria en crecimiento y una identidad musical propia, y Sobrezero, que aporta una propuesta actual y enérgica.

El festival se completa con la participación de Second DJs y Dingy, que ofrecerán sesiones musicales que ampliarán la experiencia del público, así como con propuestas como L.A.S. DJs, Mercy DJ y Team Rocket, configurando una programación diversa y dinámica.

Albasonora tendrá un espacio gastronómico bajo el sello eñe by Cañitas, que permitirá integrar la música con la oferta culinaria. Además, volverá a contar con la colaboración de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou, que continúa impulsando experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y reforzando su compromiso con el apoyo a la cultura y a los eventos musicales de calidad. experiencial del evento. Las entradas para el festival ya están disponibles a través de la página web oficial de Albasonora, donde puede consultarse toda la información relativa al evento.