Seis nuevos botiquines farmacéuticos ya están en marcha en zonas despobladas

En los últimos nueve meses la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento seis botiquines farmacéuticos en municipios y pedanías en situación de extrema despoblación en las que no se superan los 100 habitantes. Una acción llevada a cabo en base a un presupuesto total de 47.500 euros y cuyo impulso forma parte del Plan de mejora de la asistencia farmacéutica de Castilla-La Mancha, un programa estratégico vinculado al Plan de Salud y la Estrategia Regional Frente a la Despoblación.

Junto a la delegada provincial de Sanidad, Juani García, el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha visitado el botiquín ubicado en la pedanía de Las Minas donde ha puesto en valor la importancia de este nuevo recurso que viene a reforzar la atención sanitaria en el medio rural y a favorecer una atención integral y coordinada de los pacientes. De este modo, al equipo asistencial del centro de salud se incorpora un profesional farmacéutico, evitando así a la población, mayoritariamente envejecida, desplazamientos a localidades vecinas para adquirir a sus tratamientos.

En el caso del botiquín de Las Minas, la adecuación y puesta en marcha ha contado con una subvención de 10.000 euros (cuantía máxima disponible), que ha permitido la acomodación de un espacio ubicado dentro del propio centro de salud, garantizando así la cercanía y comodidad para los usuarios.

Durante la vista, Ruiz Santos, ha agradecido a Marina Vaquero, y al resto de farmacéuticos que regentan estos despachos, su compromiso para que se puedan poner en marcha los botiquines. Dispensarios, “que no son muy rentables, pero sí muy necesarios”, ha dicho subrayando que estos recursos contribuyen de manera directa a fijar población y a que la ciudadanía sepa “que aquí hay posibilidades, hay servicios y se puede vivir bien los 365 días del año”.

Por su parte, la farmacéutica regente del botiquín de Las Minas ha explicado lo necesario de estas oficinas para prestar servicio a personas que en su gran mayoría son mayores y están polimedicadas y ha valorado el cariño y la buena respuesta que recibe por parte de los usuarios y usuarias del servicio.