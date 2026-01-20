AuténTICcas, una herramienta para la empleabilidad digital de mujeres con discapacidad

La concejal de bienestar social del Ayuntamiento de Villarrobledo, Cristina García, ha presentado una nueva edición del proyecto AuténTICcas, “una iniciativa formativa dirigida a mujeres con discapacidad que tiene como objetivo mejorar sus competencias digitales y, con ello, sus oportunidades de empleabilidad y autonomía personal”.

García ha subrayado que muchas mujeres cuentan con conocimientos digitales básicos, “pero no siempre saben cómo desarrollarlos o aplicarlos correctamente para acceder a un empleo”. “Estamos en una era completamente digitalizada, en la que para cualquier trámite cotidiano es imprescindible manejar herramientas digitales”, ha asegurado la concejal.

Por ello, este proyecto “facilita el día a día y abre puertas laborales que, de otro modo, se cierran”, ha señalado, poniendo como ejemplo la posibilidad de presentar solicitudes de empleo en otros municipios sin necesidad de desplazarse.

La formación comenzará el próximo 26 de enero, tendrá una duración aproximada de 2 a 3 semanas y, además, estará becada, lo que supone un apoyo añadido para mujeres desempleadas.

Por su parte, Inés Escudero, coordinadora del proyecto AuténTICcas en Castilla-La Mancha, ha explicado que esta iniciativa forma parte de un programa regional desarrollado por Inserta Empleo, “cuyo objetivo es dotar de competencias digitales a mujeres con discapacidad como parte de sus itinerarios de empoderamiento personal y laboral”.

Desde su inicio en septiembre, el proyecto ha atendido ya a más de 250 mujeres en la región, con especial incidencia en zonas rurales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación especializada.

Escudero ha destacado la activa participación del tejido asociativo de Villarrobledo y de los municipios del entorno, “lo que permitirá que mujeres de localidades cercanas, en un radio de hasta 30 kilómetros, puedan beneficiarse de esta acción formativa”. El proceso incluye un autodiagnóstico inicial de competencias digitales, que permite adaptar la formación al nivel real de cada participante, garantizando así un aprendizaje eficaz y personalizado.

Finalmente, el técnico de Inserta Empleo Fundación Once, Juanjo Poquet, ha remarcado que el fin último del proyecto es la inserción laboral, trabajando desde la orientación, la formación y la intermediación con empresas. Además, ha puesto en valor la coordinación existente con la Agencia de Desarrollo Local de Villarrobledo, desde donde se realizan las derivaciones y entrevistas personalizadas para identificar las capacidades de cada persona, recordando que “todas las personas tienen capacidades y es fundamental potenciarlas”.