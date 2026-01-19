La concejala de Cultura anima a los albaceteños que voten el cartel del Carnaval de Albacete 2026

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, anunció los tres carteles finalistas escogidos por un jurado popular que aspiran a convertirse en la imagen oficial del Carnaval de Albacete 2026 y cuya decisión final dependerá, por segundo año consecutivo, de un proceso de votación popular basado en la participación ciudadana. La concejala dio las gracias a todos los artistas que han participado en el concurso del cartel del Carnaval de Albacete de este año por su importante contribución al engrandecimiento de una celebración que edición tras edición va cogiendo más fuerza en nuestra ciudad y en la que la diversión, el colorido, la expresión cultural y la creatividad son las notas dominantes.

Un agradecimiento que Elena Serrallé hizo extensivo a los miembros del jurado por la difícil labor que han llevado a cabo para seleccionar los tres carteles finalistas entre los ocho trabajos presentados debido al elevado nivel artístico y a la originalidad que presentan todos ellos, así como a los trabajadores del servicio de Cultura y Festejos por su esfuerzo e implicación constante para que eventos como el Carnaval sigan siendo un éxito. Según informó la concejala, los tres carteles seleccionados por el jurado como finalistas han sido Carnavalcete, La Vida es un Carnaval y Sardinita de Albacete, obras en las que destaca el colorido y la visión personal que ofrecen de una celebración tan emblemática para la ciudad como es el Carnaval. Serrallé ha explicado que, debido a la magnífica acogida que tuvo el pasado año la elección del cartel ganador a través de votación popular, este año se realizará de nuevo con el mismo proceso para que los albaceteños y albaceteñas se sientan parte activa del Carnaval.

Votación online y presencial

La concejala indicó que la votación se podrá realizar de forma online, a través de la página web del Ayuntamiento de Albacete, y presencialmente, en el Museo Municipal, pudiendo participar todas las personas mayores de 16 años, inclusive, si los han cumplido en el momento de la participación, que estén empadronadas en Albacete, previa acreditación mediante su Documento Nacional de Identidad.

Ambas votaciones estarán disponibles desde el 20 hasta el 22 de enero. En el caso de la votación presencial, el horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas, siendo un año más el personal del servicio de Cultura el encargado de verificar el empadronamiento antes de introducir la papeleta en la urna.

Para fomentar la participación ciudadana, la responsable municipal ha señalado que, un año más, se sortearán dos abonos para el Antorcha’s Festival entre los participantes, animando a toda la ciudadanía a participar en la elección del Carnaval de Albacete 2026, señalando que cada voto es un gesto de apoyo a la cultura, al arte y a la tradición albaceteña.

Cabe recordar que en este concurso municipal, que establece un único premio de 1.500 euros para el cartel ganador, estaba abierto a personas de cualquier nacionalidad, así como a profesionales del diseño, empresas del sector y uniones temporales de creadores que presenten una única obra de técnica libre, en formato vertical de 70 x 100 centímetros, acompañada de su versión horizontal adaptada a soportes digitales.