Seis contratos LEADER y cuatro nuevas convocatorias de ayudas para los Campos de Hellín

El Grupo de Acción Local Campos de Hellín ha firmado una serie de contratos de los proyectos aprobados en la convocatoria 2/2025 de ayudas LEADER, dirigida a entidades sin ánimo de lucro del territorio y ha servido también para anunciar la apertura de cuatro nuevas convocatorias de ayudas LEADER para 2026, que movilizarán más de 600.000 euros destinados a seguir impulsando el desarrollo económico, social y territorial de la comarca.

El presidente del Grupo, López Higuera ha explicado que la Convocatoria 1/2026, dirigida a particulares y empresas, contará con una dotación inicial de 270.000 euros y apoyará proyectos empresariales promovidos por personas físicas, microempresas y pequeñas empresas que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Campos de Hellín. Está destinada a entidades locales, dispondrá de 200.000 euros y permitirá financiar actuaciones municipales sin ánimo de lucro alineadas con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

Por su parte, la convocatoria 3/2026, enfocada a entidades sin ánimo de lucro, contará con 40.000 euros para proyectos de carácter social, cultural, deportivo o de interés general promovidos por asociaciones del territorio, mientras que la Finalmente, la 4/2026 específica para proyectos de emprendimiento, estará dotada con 108.000 euros y se dirigirá a personas que quieran poner en marcha nuevas empresas rurales no agrarias, incluida la bioeconomía.

También ha subrayado que todas las convocatorias contarán con un plazo de dos meses para la presentación de solicitudes, a contar desde el día siguiente a su publicación oficial, y ha invitado a empresas, entidades y personas emprendedoras a informarse y aprovechar estas líneas de ayuda como herramienta clave para seguir generando actividad, empleo y oportunidades en la comarca.

La firma de los seis contratos correspondientes a los proyectos aprobados en la convocatoria 2/2025 suponen una inversión total de 43.928,28 euros, de los cuales 32.514,44 euros corresponden a ayudas LEADER.

Los proyectos firmados han sido:

– Hermandad del Santísimo Cristo de la Antigua y Virgen de la Encarnación, para la restauración de frescos y pinturas murales del Santuario del Cristo de la Antigua de Tobarra, declarado Bien de Interés Cultural, con una ayuda LEADER de 6.154,00 euros.

– Club Ciclista Onturense, para la dotación de vallas de seguridad destinadas a eventos ciclistas, con una ayuda de 7.271,33 euros, mejorando la seguridad y organización de pruebas deportivas de ámbito regional y nacional.

– Asociación Desarrollo Autismo Albacete, con el proyecto Desde su mirada, orientado a la sensibilización sobre el Trastorno del Espectro Autista mediante talleres y experiencias inmersivas en la comarca, con una ayuda de 7.233,27 euros.

– Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de Fuente-Álamo (AFADAFO), para la mejora de infraestructuras y equipamiento en sus sedes de Ontur y Fuente-Álamo, con una ayuda de 7.695,38 euros.

– Cáritas Diocesana de Albacete, para el proyecto Comer con Justicia, centrado en el derecho a la alimentación y la reducción del desperdicio alimentario en la comarca, con una ayuda de 3.186,41 euros.

– Asociación de Mujeres de Ontur, para la mejora del acondicionamiento de su sede social y el apoyo al desarrollo de talleres y actividades, con una ayuda de 974,05 euros.