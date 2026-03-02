Sedipualba celebrará su III Congreso el 29 y 30 de octubre

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, presentó el III Congreso Sedipualb@, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre de 2026 en el Teatro Circo de Albacete, con una jornada previa, el día 28, dedicada al III Encuentro de Diputaciones Provinciales (Dipupower). Lo hizo junto al diputado responsable del área, José Antonio Calvo Requena, y al jefe del Servicio de Modernización Administrativa y TIC, José Joaquín de Haro.

Durante su intervención, Cabañero recordó el origen de Sedipualb@ en 2014, cuando nació con la vocación de ayudar especialmente a los pequeños ayuntamientos de la provincia a ‘dar el salto’ a la administración electrónica, y su expansión nacional a partir de 2017, al amparo de la Ley 40/2015, que impulsa la reutilización de soluciones tecnológicas entre administraciones públicas.

Como explicó, más de 1.000 administraciones públicas de todo el país utilizan esta plataforma -desde ayuntamientos y diputaciones hasta cámaras autonómicas- con más de 35.000 empleados y empleadas públicas trabajando a diario con ella y prestando servicio a más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas.

“El dato que más nos llena de orgullo es que ninguna de las administraciones que han apostado por Sedipualb@ se ha marchado. Es un éxito del 100%”, ha señalado el presidente provincial, subrayando que se trata de una plataforma 100% pública, desarrollada por empleados públicos y financiada íntegramente con dinero público. Cabañero defendió este modelo como “una apuesta clara por la soberanía tecnológica desde lo público”, frente a un mercado altamente concentrado en grandes empresas vinculadas a fondos de inversión internacionales, destacando la valentía del equipo técnico por impulsar un proyecto de estas características desde una diputación provincial.

Compromiso con la seguridad

El presidente también destacó el compromiso con la seguridad, recordando que la Diputación de Albacete ha sido la primera del país en certificar el Esquema Nacional de Seguridad y que la plataforma forma parte de la red de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Además, Sedipualb@ ya incorpora herramientas reales de inteligencia artificial que permiten, entre otras funciones, resumir automáticamente registros, clasificar documentación o asignar trámites a los servicios correspondientes, lo que se traduce en menos carga burocrática para el personal público y respuestas más rápidas para la ciudadanía.

“El objetivo es muy claro: que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos digitales. Que la tecnología sea una herramienta de cohesión social y territorial”, ha afirmado Cabañero, quien ha agradecido expresamente el trabajo del Servicio de Modernización Administrativa y TIC y de todo su equipo, destacando que han conseguido convertir una iniciativa provincial en un referente nacional.

Más de 35.000 empleados públicos usan Sedipualb@ a diario

Por su parte, José Antonio Calvo destalló que el III Congreso Sedipualb@ reunirá a responsables políticos, personal técnico, profesionales de la administración pública y empresas colaboradoras del ámbito de la modernización administrativa. Explicó que, a diferencia de las ediciones anteriores -celebradas en el Palacio de Congresos-, este año el evento se traslada al centro de la ciudad, al Teatro Circo, con el objetivo de acercar el Congreso a la vida urbana y permitir que las personas asistentes conozcan mejor Albacete, su entorno y sus ofertas gastronómica y comercial. El Congreso es bienal y su participación ha ido creciendo de forma sostenida: unas 400 personas en la primera edición y alrededor de 450 en la segunda, cifras que se espera superar en 2026 debido a la expansión constante de la comunidad Sedipualb@.