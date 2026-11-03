La Roda programa un mes de actividades para promover los derechos de la infancia y la adolescencia

El Ayuntamiento de La Roda ha presentado las Jornadas de la Infancia, una programación que se desarrollará durante todo el mes de noviembre con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre. En la presentación han participado Juan José Carrilero, concejal de Educación; Eva Perea, concejala de Infancia, y María José Fernández, concejala de Igualdad y Bibliotecas.

Eva Perea ha destacado que estas jornadas buscan situar a los menores en el centro de la vida municipal y fomentar su participación. "Queremos que los niños y las niñas y los adolescentes sean protagonistas, tengan voz y se hagan escuchar", ha señalado. La concejala también ha anunciado la instalación de alrededor de una docena de bancos con mensajes sobre los derechos de la infancia en distintos puntos de La Roda, uno de ellos junto al Ayuntamiento, que se inaugurará el 18 de noviembre, coincidiendo con la lectura del manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento, y el posterior consejo de participación infanto-juvenil, en el salón de plenos.

La programación incluye además, una emisión especial en Radio La Roda sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, un espacio dedicado a los más pequeños en la Biblioteca Municipal, y talleres para familias los días 3 y 10 de noviembre sobre organización familiar y consumo de alcohol. También habrá actividades creativas y un taller de teatro para menores de 6 a 10 años en el Centro Joven ‘El Silo’.

Asimismo, del 23 al 26 de noviembre se desarrollará en los institutos de la localidad el escape room sobre violencia de género 'Archivo 0007: Manual invisible', organizado por el Centro de la Mujer e impartido por ‘La Bola de Cristal’, con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

María José Fernández ha presentado las propuestas de Igualdad y Bibliotecas, entre ellas el cuentacuentos 'Alicia Cuenteando', previsto para el 27 de noviembre en la Biblioteca Municipal. La sesión familiar, dirigida a niños y niñas de 3 a 7 años acompañados de una persona adulta, comenzará a las 18:00 horas. Las invitaciones podrán recogerse desde el día 23.

La programación concluirá el 30 de noviembre con la apertura de una nueva bebeteca para menores de 0 a 3 años, dotada de mobiliario y materiales adaptados y puesta en marcha en colaboración con el Servicio de Atención Temprana.

El Ayuntamiento invita a las familias, los centros educativos y las asociaciones a participar en estas actividades, que buscan promover los derechos, el bienestar y la participación de la infancia y la adolescencia. Como ha recordado Eva Perea, "invertir en infancia es invertir en presente y en el futuro de nuestro pueblo".