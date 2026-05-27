La Roda amplía su museo de arte en la calle con la escultura ‘Tránsito incierto’, de Ernesto Knorr

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, el escultor Ernesto Knorr, José Julián Viñas, y los concejales de Cultura y Obras y Servicios, Luis Fernádez y Ana Estarlich, respectivamente, han inaugurado la nueva escultura ‘Tránsito incierto’, obra ganadora del III Certamen de Escultura ‘Rafael Canogar’, que ya puede contemplarse en la Avenida Juan García y González, frente al Centro Sociocultural ‘La Báscula’.

La pieza, creada por el escultor vitoriano Ernesto Knorr, pasa así a formar parte del patrimonio artístico municipal y se integra en la ruta de esculturas al aire libre con la que La Roda continúa acercando el arte contemporáneo a vecinos y visitantes.

Durante el acto inaugural, el alcalde rodense subrayó que la ubicación elegida responde a la intención municipal de seguir creando "un museo de arte en la calle", apostando además por espacios abiertos y accesibles para toda la ciudadanía. En este sentido, señaló que la obra se encuentra junto a un parque infantil "para que los niños y niñas también puedan tocarla, convivir con ella y crecer teniendo el arte cerca desde pequeños".

Juan Ramón Amores avanzó, además, que este entorno urbano continuará transformándose en los próximos meses, ya que el Centro Sociocultural ‘La Báscula’ será rehabilitado próximamente y las obras comenzarán en breve. Asimismo, ha anunciado la intención del Ayuntamiento de ampliar el parque infantil de la zona, explicando que "ya hemos solicitado el proyecto de ampliación y estamos trabajando en ello".

Ernesto Knorr

Por su parte, el autor agradeció al Ayuntamiento de La Roda y a la organización del certamen la apuesta decidida por acercar el arte contemporáneo a la calle y convertir los espacios urbanos en lugares culturales abiertos a toda la ciudadanía. “No es habitual encontrar municipios que hagan una apuesta tan clara por la cultura y por integrar obras escultóricas en la vida cotidiana de los vecinos", aseguró Knorr que ha mostrado también su satisfacción por ver instalada su obra en una zona tan visible y transitada, asegurando que le ha “impresionado” el entorno elegido y el protagonismo que tendrá la obra dentro del municipio.

Por su parte, la concejala de Obras y Servicios, Ana Estarlich, explicó que la actuación también ha permitido recuperar y embellecer un espacio que “presentaba problemas de suciedad”. Además, según ha dicho, se ha “reforzado el servicio de contenedores en las inmediaciones” para favorecer el mantenimiento y la limpieza del