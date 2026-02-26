El PSOE denuncia que el IMD registra una media de seis reclamaciones semanales por deficiencias

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Jacinto Navarro, responsabilizó al Ayuntamiento del deterioro progresivo que sufren las instalaciones deportivas de Albacete. Tras analizar la Memoria de Sugerencias y Quejas de 2025, Navarro ha denunciado que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) se ha convertido en un "agujero negro" de la gestión del Partido Popular, acumulando 314 comunicaciones que sitúan a este organismo como el tercero con más protestas de todo el Ayuntamiento. Navarro calificó de "inadmisible" que, bajo la supervisión directa de Villaescusa y el beneplácito de Serrano, los vecinos y vecinas tengan que presentar una media de seis reclamaciones semanales para ser escuchados. Para el edil socialista, estos datos son la prueba de que la política deportiva del PP se basa en el "abandono y la desidia", obligando a la ciudadanía a recurrir sistemáticamente al buzón de sugerencias y quejas ante la falta de mantenimiento básico en los pabellones y piscinas de la ciudad.

Un modelo de gestión agotado

El concejal socialista señaló que, de acuerdo con la memoria que se estudiará este viernes en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, las 101 comunicaciones por el deficiente mantenimiento de las instalaciones y las 98 referidas a problemas en su uso son un "tirón de orejas" directo a la gestión de Francisco Villaescusa “con el beneplácito del alcalde, y es que están más centrados en la foto y en los grandes titulares que en resolver las 56 incidencias detectadas en cursos y procesos de inscripción que dificultan el acceso de los albaceteños al deporte público”. En su crítica, recordó que el propio Negociado de Transparencia recomienda en el informe reforzar de manera especial el área de Deportes mediante el incremento de recursos personales y materiales. El concejal del Grupo Socialista exigió a Manuel Serrano que "deje de mirar hacia otro lado" y obligue a su concejal de Deportes a priorizar las necesidades de las personas usuarias en lugar de conformarse con estadísticas de expedientes cerrados que no se traducen en mejoras reales a pie de pista.

"Abrir una comunicación en la aplicación web es fácil, lo difícil es que Serrano y Villaescusa mantengan los pabellones sin goteras y con una climatización digna",apuntó Navarro Calero, añadiendo que durante el pasado año fueron varios los centros -en especial, piscinas- que tuvieron que cerrar por falta de mantenimiento preventivo.