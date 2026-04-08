La provincia refuerza su sistema de transporte sanitario y emergencias con más recursos y más profesionales

El nuevo contrato de transporte sanitario para Castilla-La Mancha va a mejorar la capacidad asistencial en la provincia de Albacete con más recursos, más tecnología y más profesionales, generando un nuevo modelo de servicio de emergencias y transporte sanitario.

Así lo han destacado la delegada provincial de Sanidad en Albacete, Juani García Vitoria, y el gerente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), Alberto López Ballesteros, quienes han presentado la adjudicación del nuevo contrato del transporte sanitario de Castilla-La Mancha para los próximos cinco años.

La delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria, ha valorado este contrato, “uno de los más importantes del SESCAM y del Gobierno regional, no solo por su valor económico, con una inversión histórica de 551 millones de euros para los próximos cinco años, sino también por el valor que aporta de cercanía y accesibilidad al sistema sanitario, a nuestros centros, para las personas en una región tan dispersa como la nuestra, sean de donde sean y vivan donde vivan”.

García Vitoria ha agradecido al gerente de la GUETS que haya acudido a Albacete para dar a conocer, con detalle, este nuevo contrato que nos va a permitir “llevar a cabo una transformación profunda del modelo de transporte sanitario y de emergencias en tres ejes fundamentales: la seguridad, la capacidad asistencial y la humanización”.

En este sentido, la delegada ha explicado que todas las mejoras van a tener un impacto directo en la ciudadanía y en los profesionales que prestan el servicio gracias a este nuevo modelo con el que “la provincia de Albacete sale claramente reforzada”.

Así lo ha desgranado el gerente de la GUETS, quien ha explicado que el contrato en Albacete asciende a más de 117 millones de euros. El pliego recoge mejoras directas en la provincia como la incorporación de dos Unidades de Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE) en La Roda y Casas Ibáñez, nueva ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en Chinchilla de Montearagón, mejora de recursos en Tobarra donde se pasa de una ambulancia de 24 horas a SVB, se suman dos vehículos de transporte sanitario de Alta Complejidad y un vehículo de asistencia y logística para catástrofes.

[[H3:Nuevos recursos]]

“Estas mejoras nos permiten ampliar las coberturas en Albacete y hacer un sistema de transporte sanitario y de emergencias aún más robusto de lo que es”, ha explicado López Ballesteros quien ha añadido que todo ello con más profesionales, en concreto, 10 más para la provincia de Albacete.

El gerente de la GUETS ha insistido en que el nuevo contrato supondrá “más seguridad, mejor tecnología y una atención de mayor calidad para la ciudadanía de Albacete y de toda Castilla-La Mancha”.

De hecho, ha explicado que se ha trabajado para incorporar medidas de mejora en la humanización y accesibilidad, mediante diseños adaptados para personas con discapacidad, problemas visuales o trastornos del espectro autista y ha destacado un Plan específico para pacientes de diálisis, con recursos dedicados.

El nuevo contrato mejora la seguridad y calidad del servicio de ambulancias, con vehículos más visibles, accesibles y con sistemas de seguridad reforzados. Las UVI móviles estarán mejor equipadas, incorporando tecnología como dispositivos de analítica sanguínea in situ, ecógrafos portátiles y transmisión de datos en tiempo real a centros sanitarios y el Centro Coordinador.

Las ambulancias de Soporte Vital Básico aumentan su dotación e incluyen cardiocompresores mecánicos para mejorar la atención en emergencias. También se incorporan unidades de transporte de alta complejidad para traslados especializados, como pacientes con soporte ECMO.

Además, se refuerza la formación del personal y se mejora su equipamiento. Por último, el transporte programado se optimiza con sistemas de control y trazabilidad más avanzados y una aplicación que informa a los pacientes sobre su ambulancia asignada y tiempos de recogida.