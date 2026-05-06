La primera Mesa provincial del Conejo de Monte une a sindicatos y organizaciones agrarias

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el viceconsejero de Medio Ambiente, Pepe Almodóvar, y la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, presidieron la primera Mesa provincial del Conejo de Monte en Albacete. La reunión tuvo lugar en la sede del Gobierno regional en la capital albaceteña, y contó con la presencia de representantes de las distintas administraciones, Guardia Civil, organizaciones agrarias, sector cinegético, entidades conservacionistas y la comunidad científica.

El proyecto nace a la estela de la Mesa Regional constituida el pasado 24 de abril, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y que tiene como fin reforzar la lucha contra la sobrepoblación de esta especie y a avanzar en soluciones eficaces frente a los graves daños que está ocasionando en los cultivos agrícolas e infraestructuras públicas. Tal y como apuntó el delegado de la Junta, en lo que va de año, se han capturado en Castilla-La Mancha 603.000 conejos. “Una cifra que preocupa mucho, sobre todo, a los agricultores”, manifestó.

Un 30% de los conejos estaban en la provincia de Albacete

De éstos, un 30 por ciento se han capturado en los campos albaceteños. A través de la Mesa provincial, se realizará un seguimiento más cercano de las actuaciones en el territorio y mejorar la coordinación a nivel local. Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar explicó que tanto la Mesa Regional del Conejo de Monte, como las respectivas mesas provinciales, se enmarcan en el Plan de Acción frente a la sobrexplotación del conejo de monte, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, que contempla 18 medidas estratégicas técnicas y de coordinación, con una inversión prevista de, en torno, a cuatro millones de euros, y que se concibe como un plan dinámico, en constante mejora.

Entre los principales objetivos de este órgano se encuentran el análisis de la evolución de las poblaciones de conejo, la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas y la propuesta de nuevas actuaciones que permitan reducir los daños agrícolas, mejorar la seguridad de las infraestructuras y garantizar el equilibrio de los ecosistemas.

Al mismo tiempo, el viceconsejero destacó “la puesta en marcha, a través de GEACAM, de dos Equipos de Control de Fauna (ECOFA) que trabajan con urones y que ya están actuando sobre el terreno en zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de conejos puede suponer un riesgo. Además del refuerzo de la capacidad operativa de los agentes medioambientales, a los que se ha dotado de medios extraordinarios para la caza nocturna, porque es la más efectiva, y que estamos que en un futuro podríamos extender a otros cazadores”.

No obstante, cabe recordar que, desde ejercicios anteriores, el Gobierno regional ha venido implementando medidas excepcionales, como la declaración de emergencia cinegética, que se ha ampliado hasta alcanzar 364 municipios, lo que supone el 42,8 por ciento del territorio regional; la autorización de la caza con hurón y el uso de redes; así como la posibilidad de comercializar la carne de los conejos capturados, siempre con las garantías sanitarias, legales y de bienestar animal.