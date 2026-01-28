Premiado el CEIP Purificación Escribano de La Roda con el programa europeo 'STARS'

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, junto con la jefa Provincial de Tráfico, Cruz Hernando ha entregado la distinción de plata por el programa europeo ‘STARS’ al director del colegio Purificación Escribano de La Roda, Miguel Ruiz. En la entrega han participado también el secretario del centro educativo, así como la coordinadora provincial de Educación Vial de la Jefatura de Tráfico.

El proyecto ‘STARS’, liderado por la DGT es un proyecto orientado a generar un cambio en las pautas de movilidad de los estudiantes y del profesorado con el fin de aumentar el número de personas que utilizan la bicicleta o van andando para ir y venir del centro educativo.

Entre sus objetivos están:

Reducir la dependencia del coche en los desplazamientos entre casa y el centro educativo.

Incrementar la autonomía infantil y juvenil, potenciando la confianza, el civismo y la salud para crear municipios más habitables.

Promover la movilidad sostenible y la transformación del municipio con la participación activa de toda la comunidad.

Crear una red de intercambios de experiencias para fomentar y extender la adopción del programa.

Miguel Juan Espinosa ha valorado positivamente el reconocimiento "una iniciativa para construir un modelo de movilidad más segura, responsable y sostenible" y ha felicitado al director y a la comunidad educativa del centro por promover los desplazamientos a pie o en bicicleta “esto fomenta entornos escolares más seguros y saludables” ha añadido.

Cruz Hernando ha recordado que “que acudir al colegio caminado contribuye a la descongestión y a la mejora de la seguridad en los accesos a los centros educativos”. De esta manera, STARS actúa como un catalizador que moviliza a ayuntamientos y comunidades educativas para adaptar los entornos urbanos, mejorar la seguridad vial y fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

El CEIP Purificación Escribano participa en este proyecto desde el curso escolar 2022/2023 y este es el segundo año consecutivo que obtiene la medalla de plata.