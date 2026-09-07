El Parque Infantil de Tráfico no interrumpe en verano su labor para mejorar la educación vial, y ha llegado a 4.374 chavales en el último año

El Parque Infantil de Tráfico ‘Rubén Bravo’ del Parque Abelardo Sánchez ha recibido la visita de más de 450 niños y niñas durante este verano, que vienen a sumarse a los 3.923 alumnos atendidos durante el curso escolar, lo que demuestra la intensa y continua actividad de estas instalaciones municipales.

El concejal de Seguridad, Alberto Reina, ha informado de los datos correspondientes a la Memoria del Parque Infantil de Tráfico, según los cuales en los últimos doce meses han participado en sus acciones formativas 4.374 chavales. Durante el curso 25/26 pasaron por él 3.923 alumnos de 50 colegios públicos y concertados, es decir, todos los centros de la ciudad y pedanías y algunos del resto de la provincia y provincias limítrofes.

Reina ha dicho que “es una herramienta insustituible para una convivencia urbana más segura y amable, en una ciudad como Albacete, comprometida con la movilidad sostenible y la reducción de accidentes. Es un recurso educativo y de formación cívica muy demandado y valorado por la ciudadanía, y gracias a él cada año miles de niños y niñas reciben lecciones de educación vial y por tanto de ciudadanía y civismo”.

Desde el ayuntamiento han agradecido a la Policía Local de Albacete su compromiso e implicación constante para el éxito de este recurso, “gracias a las enseñanzas que imparte durante todo el año a grupos de escolares sobre cuestiones tan importantes como el significado de las señales de tráfico y la importancia y la obligación de respetarlas, tanto por seguridad propia como por la de los demás”.

Durante el curso lectivo, se ofrece la posibilidad a todos los centros escolares y asistenciales del municipio de participar en el programa para alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, ampliando la posibilidad a los centros de Educación Especial.

La actividad desarrollada en el Parque Infantil de Tráfico posee un carácter educativo transversal, combinando teoría con práctica en circulación para propiciar que el alumno interiorice y consolide el conocimiento adquirido. Se dedican de treinta a cuarenta minutos para clases teóricas, utilizando las últimas tecnologías, y después se hace un recorrido por la pista para poner en práctica los conocimientos teóricos y corregir los errores observados por el personal policial.