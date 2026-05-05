El paro baja en la provincia de Albacete en 268 personas al cierre del mes de abril

El paro en la provincia de Albacete baja al cierre del mes de abril en 268 personas situándose así un total de 20.941 personas desempleadas.

Si se comparan cifras con abril de 2025, el paro ha descendido en la provincia en 2.273.

Sectores

Por sectores, baja en todos ellos. En agricultura lo hace en 41 personas, en industria baja en 45 personas, lo hace en 36 en la construcción. Salen del sector servicios 93 personas y 53 sin empleo anterior.

Por sexos

Del total, de las 20.941 personas desempleadas, 6.988 son hombres frente a las 13.953 mujeres.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.375 personas en abril en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-1,99%) hasta los 117.137 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 10.140 parados, lo que supone un -7,97 menos.

A nivel nacional, el desempleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.