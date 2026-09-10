Nuevo servicio de psicología para residentes y familiares para reforzar la atención integral en la residencia de San Vicente de Paúl

El diputado de Sanidad, Francisco García, ha visitado este miércoles la Residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, para conocer en persona el funcionamiento del nuevo recurso asistencial que se ha incorporado: la atención psicológica para residentes y familiares, que refuerza el modelo de atención integral, individualizada e interdisciplinar que ofrece.

Acompañado por Sergio Salmerón, geriatra del centro, el responsable provincial ha comprobado cómo ha quedado el aula que se ha habilitado para este fin, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de las personas mayores.

“Desde la Diputación continuamos avanzando en la mejora y ampliación de los servicios que se prestan en este centro, apostando por el envejecimiento activo y un cuidado integral, que tiene en cuenta no sólo las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de nuestros mayores”, ha explicado Francisco García, destacando el trabajo que se realiza para estimular las capacidades cognitivas y sensoriales.

Así, este nuevo recurso psicológico, en coordinación con el resto de servicios que ofrece la residencia, tiene como objetivo garantizar una atención especializada a las personas residentes, centrándose en el apoyo emocional, la intervención ante el deterioro cognitivo o la adaptación al centro.

Además, está disponible para familiares a través de acciones de acompañamiento y asesoramiento psicológico, especialmente en aquellos momentos en los que el avance de las enfermedades puede generar dudas o necesidades emocionales.

“Estamos muy satisfechos porque desde su reciente puesta en marcha ha tenido muy buena acogida”, ha afirmado García, señalando que “la psicología en una residencia no es un complemento, es un pilar fundamental que mejora la salud mental y cognitiva, reduce trastornos de conducta y el uso de fármacos, al tiempo que aumenta la seguridad y calidad de los cuidados y fortalece la relación con las familias”.

Junto a esto, el diputado ha explicado que la atención psicológica forma parte de los estándares de calidad hacia los que avanza el centro, que ya cuenta con el reconocimiento de Nivel Avanzado que otorga la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y ahora trabaja para alcanzar el Certificado de Excelencia.

Atención integral e individualizada para avanzar en dignidad y calidad de vida

En este sentido, García también ha recordado que el servicio de psicología viene a sumarse a la amplia y variada oferta de recursos asistenciales con los que cuenta la Residencia San Vicente de Paúl, como la atención sanitaria, que incluye atención gerontológica especializada y un equipo de Enfermería las 24 horas.

En el ámbito de la rehabilitación, el centro dispone de un servicio de fisioterapia y de un equipo de terapia ocupacional, que incluye una animadora sociocultural. También tiene una trabajadora social.

La atención a las necesidades de las personas mayores se completa con servicios como podología, peluquería, acompañamiento a consultas externas o farmacia, configurando una cartera de prestaciones orientada a atender de manera integral las diferentes necesidades de quienes viven en el centro.

De este modo, la incorporación de la psicología supone un paso más en el modelo de atención integral que la Diputación de Albacete ofrece en la Residencia San Vicente de Paúl, reforzando no sólo la dimensión física de los cuidados y la rehabilitación, sino también el bienestar emocional y cognitivo de las personas residentes, y consolidando una atención interdisciplinar, individualizada y cercana, que sitúa sus necesidades y su calidad de vida en el eje central de cada acción.